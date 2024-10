Amici 2024, anticipazioni seconda puntata su Canale 5: gli ospiti in studio

Va in onda oggi 6 ottobre, su Canale 5 a partire dalle 14, la seconda puntata del pomeridiano di Amici 2024. Maria De Filippi torna alla conduzione del talent di Canale 5, presentando la prima sfida della nuova classe di Amici 24. I talenti scelti sono dunque pronti ad esibirsi di fronte alla giuria esterna, che questa settimana sarà composta da Gigi D’Alessio per il canto e da Eleonora Abbagnato per la danza.

Ovviamente, ad osservare tutto dalle cattedre, ci saranno i prof di canto – Rudy Zerbi, Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini – e di ballo – Alessandra Celentano, Emanuel Lo e la new entry Deborah Lettieri. Nel corso della puntata, Maria De Filippi lascerà spazio anche all’esibizione di un ospite musicale, che anche stavolta è un suo ex allievo di Amici: Petit. A lui sarà poi consegnato, proprio dalla conduttrice, il disco di platino per il singolo ‘Mammamì’.

La classifica della prima sfida di Amici 2024 e i compiti assegnati

Tutti gli allievi di Amici 2024 potranno finalmente mostrare tutte le proprie capacità esibendosi, per la prima volta in gara, al centro dello studio. Gigi D’Alessio ed Eleonora Abbagnato daranno le loro votazioni all’esibizione e questo creerà una classifica con un primo e un ultimo classificato che, però, non sarà a rischio eliminazione (almeno per questa prima sfida). Si parlerà poi anche di inediti con la prima gara tra tre cantautori: il migliore sarà però scelto dalla votazione del pubblico a casa.

Nel corso della seconda puntata di Amici 24, non mancheranno le esibizioni dei primi compiti assegnati dai professori. Nello specifico saranno due ballerine, Alessia e Sienna, le prime messe alla prova in questa nuova puntata di Amici 2024. (Clicca qui per scoprire in anteprima cosa accadrà in puntata)

Come seguire Amici 24 in diretta streaming

Non mancheranno poi momenti divertenti e scontri tra professori nella puntata del 6 agosto 2024 di Amici. Anna Pettinelli e Rudy Zerbi si scontreranno per Nicolò, allievo della seconda. Inoltre tornerà il momento dei messaggi anonimi nei palloncini, gioco tanto amato dal pubblico giovane del talent show.

Ricordiamo che è possibile seguire la puntata di oggi di Amici 24 non solo in diretta su Canale 5 ma anche in streaming su Mediaset Play (clicca qui). La puntata sarà poi disponibile dal giorno dopo sullo stesso sito.