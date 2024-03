Amici 23: chi é il vincitore della gara “Radio Zeta”?/ Si accende il serale, Holden é il favorito

Amici 23, si apre il contest di Radio Zeta: lo spoiler sulla finale prevista al serale

Ha inizio la fase serale di Amici 23 di Maria De Filippi, con una nuova gara aperta da Radio Zeta nella gara tra i 15 talenti concorrenti, per ciò che concerne il circuito canto. Si tratta del contest aperto tra i cantanti e cantautori, in tutto 7 partecipanti in corsa per un posto alla finale del serale di Amici 23 che parte alla prima puntata, il 23 marzo 2024, in onda sulle reti streaming e TV Mediaset in prima serata. La gara di canto é aperta da Radio Zeta, il network radiofonico più rappresentativo della Generazione zeta e che abbraccia più generazioni di talenti e artisti e fruitori di musica.

Amici 23: Lil Jolie eliminata alla 1a puntata del serale?/ Lorella Cuccarini la sfida con Sarah Toscano!

La gara può dirsi un contest parallelo a quello del circuito canto che si contrappone al ballo, con le due categorie competitor che decretano nella finale di Amici 23 un vincitore ciascuna. Il miglior cantante e il miglior ballerino. E in quest’ottica di spoiler circa la finale di Amici 23, la puntata l’epilogo della fase serale del talent show di Maria De Filippi in partenza a fine marzo, Radio Zeta intende premiare il vincitore della categoria canto. Quest’ultimo, colui che si riveli essere il primo classificato al termine del circuito canto, in sede di finale di Amici 23 sarà beneficiato di una premiazione aggiuntiva al conferimento del montepremi della rispettiva categoria di appartenenza. Una premiazione voluta proprio da Radio Zeta.

Mew pronta a tornare ad Amici 2024 come allieva? Silenzio rotto/ "Depressione? Ecco come ho capito di soffrir

Così come anticipa un post pubblicato dalla pagina Instagram di Amici di Maria De Filippi, Radio Zeta si prepara ad eleggere il performer ufficiale della line-up dell’evento Future hits live, tra i cantanti uscenti direttamente dalla finale di Amici 23 come il vincitore di canto!

“Una bellissima sorpresa per i cantanti di #Amici23: il vincitore della categoria canto parteciperà al “Future Hits Live” di Radio Zeta il 31 Maggio al Centrale del Foro Italico a Roma”, si apprende tra le righe del comunicato social di Amici di Maria De Filippi. E in un pronostico a prima firma Il sussidiario.net Holden si impone come il candidato ideale al titolo di vincitore di categoria canto e papabile performer dell’evento promosso da Radio Zeta, Future hits live. Questo, dal momento che il giovane cantautore é il concorrente, tra i cantanti di Amici 23, che registra il maggior volume di ascolti in streaming su Spotify Italia.

Serale Amici 2024: Alessio Cavaliere nel cast come ballerino/ La rivincita, dopo Amici 22

Una bellissima sorpresa per i cantanti di #Amici23: il vincitore della categoria canto parteciperà al "Future Hits Live" di Radio Zeta il 31 Maggio al Centrale del Foro Italico a Roma! 🤩🤩🤩 pic.twitter.com/k4ChiOkpLz — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) March 19, 2024













© RIPRODUZIONE RISERVATA