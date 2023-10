Amici 23, Chiara Porchianello a rischio: arriva la sfida, eliminata?/ “Non me l’aspettavo…”

Amici 23, Chiara Porchianello é a rischio eliminazione? La sfida

Chiara Porchianello, amica d’arte della vincitrice ad Amici 20 –Giulia Stabile– nonché concorrente in corsa al talent show all’attivo, potrebbe rivelarsi eliminata ad Amici 23. Questo, dal momento che arriva una comunicazione di sfida per lei, la Barbie del talent show di Maria De Filippi, nel circuito danza tra i venti concorrenti ballerini e cantanti in gioco. Così come si rileva al daytime del talent show datato 10 ottobre 2023, in onda in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity, la comunicazione di sfida per Barbie Chiara Porchianello é inaspettata.

Amici 23, Ezio rischia l'eliminazione: trema il team Anna Pettinelli/ Le reazioni alla sfida di Rudy Zerbi

“Non me l’aspettavo…”- esordisce nello sfogo la allieva di danza modern nel team di Emanuel Lo, per poi proseguire-, ma credo sia Raimondo Todaro. E il sospetto si rivela fondato. É il maestro esperto di latino a mettere in discussione il banco di studio per Chiara Porchianello: “Cara Chiara ti conosco da poco ma ho le idee chiare su di te… hai studiato tanto e dubito fortemente sul tuo margine di miglioramento… la tua danza non mi racconta chi sei “. Ai casting per l’accesso ad Amici 23 si é presentata una ragazza aspirante allieva di danza che ha soggiogato Raimondo Todaro, tanto che il maestro ora chiede la sfida di sostituzione. Nel caso in cui la sfidante dovesse vincere la sfida contro Chiara, quest’ultima perderebbe il banco di studio e si avrebbe una new entry ad Amici 23.

Angelina Mango, prima tra i trend su YouTube Italia!/ Il video di Che t'o dico a fà spopola: le reazioni

Barbie Chiara finisce in balia delle lacrime

Non a caso, Barbie Chiara é annichilita. L’allieva di Emanuel Lo proprio non riesce a mandare giù il rischio di vedersi sostituita al talent di Amici 23, in un mare di lacrime: “mi dispiace quando dice che sono ‘artefatta e costruita’ e dubita sui miei margini di miglioramento”. L’allieva di Emanuel Lo controreplica contestando la bocciatura di Raimondo Todaro e la messa in sfida, dal momento che grazie al percorso di studio avviato ad Amici 23 dichiara di sentirsi “molto diversa”, in termini di miglioramento nella danza.

LDA via dall'Italia: diventa giudice a "New York Canta"/ Il nuovo traguardo dell'ex Amici di Maria De Filippi

Nel frattempo, tra gli allievi di Todaro la ballerina Gaia rincuora Chiara Porchianello a rischio eliminazione: “L’hai vista lei, ma non ti devi focalizzare su di lei ma su te stessa…fai sempre il processo basandosi su di te”.

Intanto, inoltre, l’altro ex Amici LDA vola a New York Canta e…

Chiara dopo aver letto le motivazioni per cui il maestro Todaro ha deciso di metterla in sfida reagisce così… #Amici23 pic.twitter.com/g8nwcqd3qG — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) October 10, 2023













© RIPRODUZIONE RISERVATA