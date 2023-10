Amici 23, Chiara Porchianello: il maestro Emanuel Lo chiede di più/ “Non andiamo avanti…”

Amici 23 di Maria De Filippi, Chiara Porchianello delude in puntata

Emanuel Lo, sulla scia della messa in discussione di Alessandra Celentano riservata all’allieva, dichiara di volere di più da Chiara Porchianello, ad Amici 23. Il maestro di ballo lo rende noto in occasione della nuova puntata domenicale di Amici 23, datata 29 ottobre sulle reti Mediaset, dove a margine del compito voluto da Alessandra Celentano, poi svolto da Chiara Porchianello, lui destina un ultimatum alla giovane tra i concorrenti in corsa nel circuito ballo.

“Potevi fare di piu per arrivare al centro del compito- sostiene Emanuel Lo al termine del compito duplice di Chiara Porchianello, due prove in una montate dalla competitor Alessandra Celentano sulle note di “Once upon a dream” e ”The beautiful people” -…sporca e ci devi mettere te… la parte oscura c’é, sei barbie ballerina e sei anche Chiara potente… questa era un’occasione e non l’hai sfruttata bene”. Il compito voluto da Alessandra Celentano invita la performer a mostrare il lato controverso e quindi rivoluzionario di sé spinto da uno spiccato senso di rivalsa e ribellione contro il sistema. La parte più dark e in controtendenza, nell’anima della “Barbie ballerina” di Amici 23, in questi termini, non riesce a venire fuori oltre il lato della Porchianello della “bella e brava” ballerina “carina” e “dolcina” che alla Celentano non basta vedere.

Chiara Porchianello rischia l’eliminazione ad Amici 23?

E se l’opinione dell’occhio pubblico nel web sul conto della più iconica tra i concorrenti di ballo ad Amici 23 si divide a metà, tra consensi dei fan e i dissensi di chi vuole la sua eliminazione, Chiara Porchianello non lesina una reaction alla messa in discussione: “io me lo sento questo lato diverso quando ballo… non lo so… forse ho avuto paura di osare anche se il focus del compito era osare lo capisco che potevo fare di piú”.

Che Chiara Porchianello rischi l’uscita dalla scuola dei talenti di Amici? Certo é che i due terzi della commissione di ballo, rappresentati da Lo e Celentano, si dicono insoddisfatti del movimento di Chiara al di là della indubbia preparazione tecnica della giovane: “una volta che imparate il movimento bisogna trasformarlo”, sottolinea Lo, a cui fa eco la Celentano “e quando si balla esce il nostro carattere”. Tuttavia, Emanuel Lo riconferma la maglia da titolare del banco di studio a Chiara Porchianello, ma con riserva sulla comunicazione dell’io nella danza: “rimane, ma devi lavorare sullo sblocco…altrimenti non andiamo avanti”.

