Amici 23, Chiara Porchianello perde il banco ed é eliminata?/ Il verdetto della sfida

Amici 23 di Maria De Filippi, Chiara Porchianello é chiamata alla sfida di ballo e…

Chiara Porchianello é chiamata alla sfida a rischio eliminazione, nella nuova e quarta puntata domenicale di Amici 23. Al rinnovato appuntamento del talent show di Maria De Filippi, in onda sulle reti Mediaset, l’allieva ballerina di Emanuel Lo, Chiara Porchianello, diventa protagonista di una sfida stabilitasi come messa in discussione del suo talento, chiamata a ballare per il salvataggio del banco di studio del ballo ad Amici 23.

A volere la sfida indetta ad Amici 23 di Maria de Filippi, per l’allieva competitor di Emanuel Lo, é il maestro avverso Raimondo Todaro, che non ritiene la giovane meritevole del banco al talent show. In particolare perché pei risulta costruita e forzata nell’interpretazione alle prove coreografiche. Una messa in discussione che , al momento della comunicazione registratasi al pomeridiano di Amici 23, riduceva in lacrime Chiara Porchianello. E la sfida, giudicata dal giudice esterno e ospite in studio, Irma De Paola, vede la sfidata vincere la sua sfida con il salvataggio del banco di studio, per la gioia dei fan telespettatori.

La sfida viene disputata da Chiara contro la sfidante attenzionata da Todaro come talento nel ballo, Denise.

Chiara Porchianello vince la sfida di ballo, ad Amici 23 di Maria De Filippi

Il risultato del verdetto della sfida di ballo, ad Amici 23? Per il comunicato del verdetto sentenziato dalla giudice ospite al talent show, stando alle anticipazioni della puntata in onda sulle reti Mediaset il 15 ottobre 2023, fornite da Amici News e Superguida TV online, le sfidanti risultano entrambe brave, ma Chiara segna la differenza. Tanto che la Porchianello vince la sfida, perché si impone “con le potenzialità per essere una danzatrice versatile”, agli occhi del giudice.

Insomma, almeno per il momento i fan di Chiara Porchianello non hanno da temere oltremodo il rischio eliminazione corso dalla beniamina amica d’arte della vincitrice ad Amici 20, Giulia Stabile.











