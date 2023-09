Amici 23, classe decimata con eliminazioni fulminee?/ Le reazioni alla convocazione della Celentano

Amici 23 di Maria De Filippi, Alessandra Celentano sancisce il regolamento del talent show.

La classe di allievi di Amici 23 di Maria De Filippi potrebbe molto presto essere decimata, o almeno é il sospetto dell’occhio pubblico nel web . Questo, dal momento che ad una improvvisa convocazione ad alta tensione, Alessandra Celentano si rivolge alla classe richiamando i talenti ballerini e cantanti all’ottemperanza delle regole per la buona condotta nella scuola più spiata d’Italia, nella presentazione del suo regolamento sancito come il nuovo e inviolabile ordinamento fondante della celebre scuola . Un insieme di norme che solo a discrezione della diretta interessata possono essere oggetto di modifiche.

Chi, tra i telespettatori o fruitori di gossip e TV, possa pensare che il regolamento sia limitato al circuito ballo, in realtà resterà sorpreso. Perché l’annuncio del regolamento parte con la convocazione dei cantanti, a cui la maestra di danza ricorda le prime regole poste in essere per la civiltà ad Amici 23:

1. La puntualità è alla base delle regole da rispettare a scuola e nella vita. E’ fatto divieto di arrivare in ritardo alle lezioni;

2. Non si ammettono disattenzione, atteggiamento superficiale o menefreghista e sbadigli durante le lezioni.

3. Mantenere ordine e pulizia in tutti gli spazi della scuola, compresa la casetta, nel rispetto della comunità e della produzione che vi ospita;

4. Rivolgersi alla sottoscritta ed al suo staff dando del lei;

5. Riposo: dormire almeno 7 ore per notte (per i cantanti è un consiglio, per i ballerini è un ordine, fa sapere in aggiunta la prof.ssa)

Alle prime regole generali, rivolte in primis ai cantanti, relativamente alle loro condotte cattive registratesi nei primi giorni di studi, tra disattenzioni o ritardi alle lezioni, mancato riposo etc, si aggiungono poi le altre regole generali, sottolineate dalla maestra in particolare per la classe ballo:

6. Mantenere il peso forma consono per il danzatore;

7. Il trucco dovrà essere leggero e naturale, consono all’età dell’allieva, tranne per particolari esigenze artistiche;

8. L’igiene personale dovrà essere sempre curata con attenzione;

9. Non solo nelle mie, ma in tutte le lezioni di danza è vietato indossare gioielli e piercing, per la propria incolumità e quella altrui;

10. E’ vietato appoggiarsi alla sbarra.

Le regole destano un sospetto nel web

Ma la lezione illustrativa delle regole dettate da Alessandra Celentano, per la buona condotta ad Amici 23, prosegue poi con l’annuncio di un libretto delle note di ausilio alla maestra di danza che tutti gli allievi sono tenuti a portare con sé. Questo, ai fini della registrazione di note positive e/o negative sul profilo scolastico di ogni allievo, da parte dell’insegnante di ruolo.

Con la convocazione della nipote del Molleggiato Adriano Celentano, quindi, per telespettatori attivi nel web non si direbbe azzardato l’eventualità che all’orizzonte possa presto registrarsi più di una eliminazione e che la classe appena formata possa rivelarsi decimata o ridursi nel numero per effetto di un provvedimento disciplinare, ad alto rischio uscita di scena dal programma di Maria De Filippi. Tra gli internauti c’é persino chi sospetta che Amici abbia introdotto le nuove e ferree norme con la complicità della Celentano per rendere più dura l’esperienza del banco di prova nella scuola, assicurando così un fluido e facile turnover con sostituzioni continue degli elementi nella classe, in un tritacarne del talento dove le continue new entry tra le novità assicurerebbero risultati vincenti negli ascolti TV del programma.

Il confronto tra il prof Rudy Zerbi e Holy Francisco, il regolamento della maestra Celentano e scelte importanti per quattro allievi di #Amici23! Avete visto cos'è successo nella puntata di oggi? Guardate QUI https://t.co/WA5EF9dN90 — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) September 26, 2023





A rischiare di più, tra tutti gli elementi concorrenti, intanto, si direbbe il cantante Holy Francisco, allievo di Anna Pettinelli, il quale é tenuto a scontare un provvedimento disciplinare per una esternazione colorita rivolta all’insegnante di canto avverso, Rudy Zerbi.











