Amici 23, classifica ballo/ Dustin Taylor torna primo, Nicholas Borgogni ultimo e…

Amici 23 di Maria De Filippi, Dustin Taylor é imbattibile: la classifica di ballo domenicale

Dustin Taylor é l’indiscusso first-class al rinnovato appuntamento domenicale di Amici 23, nella competizione tra i talenti di ballo. É quanto si rileva tra gli spoiler di Amici news e Superguida TV forniti online, relativamente alla nuova puntata di Amici 23, in onda sulle reti TV e streaming Mediaset.

Il ballerino australiano emerge in quanto primo classificato nella nuova classifica di ballo stilata per la consuetudinaria gara tra i competitor allievi ballerini, che si tiene nella puntata domenicale in onda il 21 gennaio 2024.

Al primo posto si classifica Dustin Taylor anche se al maestro avverso Raimondo Todaro non piace e quest’ultimo dà al giovane il voto di 5. La maestra Celentano gli dà 10. Per il giudice l’australiano è un ballerino internazionale.

Sofia Cagnetti é seconda classificata nella danza, sulle note di Fighter. Alla maestra avversa Alessandra Celentano la giovane non piace dal momento che sul palco sbaglia un passo di tecnica.

Marisol Castellanos perde quota ed é terza classificata, ampiamente battuta dal compagno di squadra in capo ad Alessandra Celentano, Dustin Taylor. Secondo l’insegnante Emanuel Lo lei è sempre uguale, monoespressiva quindi ad Amici 23. Il prof di ballo replica piccato alle definizioni che la Celentano affibbia al suo pupillo, Kumo. Nasce così una nuova discussione piuttosto accesa, nel circuito ballo di Amici 23.

Kumo é quarto classificato e la Celentano lo definisce “noioso”.

Fuori dalla Top 5 di Amici 23…

Gaia Di Martino si posiziona al quinto posto per il circuito danza e il giudice le dice che si vede quanto lei ami ballare. La dimostrazione la sostiene in studio la ballerina professionista Elena D’Amario. Alla fine della coreografia lei si fionda verso i banchi di studio e si registra una presa inaspettata con l’allievo ballerino Nicholas Borgogni.

Lucia Ferrari sprofonda in sesta posizione in un passo a due con Sebastian Melo.

Simone Galluzzo é settimo e balla un pezzo di hip hop. Raimondo Todaro gli dà il voto di sufficienza piena pari a 6. Per Emanuel Lo lui sarebbe molto più intenso nelle prove.

Tra gli ultimi posti in classifica, vi é poi Nicholas Borgogni, tra gli allievi più divisivi ad Amici 23 e che scatena la nuova discussione in studio tra i maestri di ballo: il giudice gli dice che ci siano delle imprecisioni e che deve migliorare. Che la classifica possa preludere alla messa a rischio eliminazione del talento di Nicholas?

Ma non é tutto. La gara di ballo si infiamma ancora, poi, con una Battle a prova di riflesso allo specchio. Vi partecipano gli allievi ballerini Dustin Taylor, Sofia Cagnetti e Nicholas Borgogni.

I ballerini competitor sono chiamati a ricreare in scena i passi dei professionisti.

Le coppie in gara? Dustin balla con Isobel Fetiye Kinnear. Sofia invece balla con il ballerino professionista Sebastian Melo mentre Nicholas rinnova la collaborazione con Elena D’Amario. E il vincitore ad Amici 23 é l’imbattibile Dustin!













