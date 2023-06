Amici 23, Cristiano Malgioglio fuori dal cast dei giudici?/ L’appello a Maria De Filippi

Amici 22, Cristiano Malgioglio debutta sul palco di Napoli Pizza Village: l’apparizione manda in visibilio l’occhio pubblico

Mentre manca sempre meno alla nuova edizione all’orizzonte di Amici di Maria De Filippi, l’occhio pubblico si interroga sul futuro di Cristiano Malgioglio al talent, per l’edizione di Amici 23 in arrivo. Il giudice uscente di Amici 22, che ha rappresentato la giuria di qualità in tandem con Giuseppe Giofré e Michele Bravi, all’ultima edizione del talent show televisivo prodotto e condotto da Maria De Filippi, potrebbe confermarsi o in alternativa subire una sostituzione inaspettata nel ruolo spettatogli alla stagione serale del palinsesto serale in programmazione delle reti Mediaset, per l’edizione di Amici 23 in partenza a settembre 2023. E, in occasione della ospitata a Napoli Pizza Village, l’evento street food & music entertainment tenuto al capoluogo campano nel mezzo dei celebrativi per la vittoria del city club azzurro SSC Napoli della league italiana di calcio Serie A Tim, il paroliere in carne ed ossa sembra lanciare un appello alla timoniera di Amici, per la sua riconferma nel cast del talent show.

Sul palco di Napoli Pizza Village 2023, evento campano trasmesso in partnership con la radio ufficiale RTL 102.5, live dalla Mostra d’Oltremare, quindi, la special guest di Amici 22 infiamma le vibes del preludio all’estate 2023 con un look scintillante e non solo. Arriva con un abito tempestato di paillettes, per poi cantare le sue hit da vero paroliere pop: un medley di successi del repertorio di Cristiano Malgioglio, da Notte perfetta a Dolceamaro, passando per Danzando danzando. Poi la rivelazione dell’amore maturato per Napoli, con un curioso retroscena sulla partecipazione a Napoli Pizza Village, così come trapela in un annesso post in formato video pubblicato dalla pagina Instagram di RTL 102.5 e che ora fa incetta di interazioni social di esultanza: “Avevo una serata in Grecia e alla fine l’ho rimandata per stare qui con voi a Napoli”, dichiara il giudice uscente di Amici 22, per poi dirsi pronto alla riconferma nel ruolo di giudice nel cast di Amici 23: “Se Maria De Filippi mi vorrà per la prossima edizione sono pronto”. Ma non é tutto.

Perché, sul palco dell’evento napoletano c’é anche tempo per la rivelazione del nuovo lavoro musicale dell’ospite: “Si chiama “Vita porno” la mia prossima canzone, sarà una hit… Preparatevi… anche a un videoclip davvero particolare”. E prima di lasciare la diretta, il grande ospite di Napoli Pizza Village nonché giudice uscente di Amici 22, talent vinto da Mattia Zenzola, dedica un pensiero alla compianta star del made in Italy, Raffaella Carrà. “Mi disse, dopo l’Eurovision, di non cambiare mai per nessuna ragione al mondo. E io ho seguito alla lettera il suo consiglio, Raffaella sapeva di stare male…”.

