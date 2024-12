Nel cuore di Cristiano Malgioglio l’amore è benzina costante; un sentimento che nella sua vita ha proiettato nelle sue abilità da paroliere, un valore aggiunto sia nella quantità donata che ricevuta. Fondamentale nel suo percorso di vita è stato in particolare l’affetto incondizionato, viscerale, che la compianta mamma Carla aveva nei suoi confronti e che chiaramente il cantautore ricambiava con altrettanta intensità.

Un rapporto di grande tenerezza che diventa toccante quando Cristiano Malgioglio ripercorre il dolore; la mamma Carla lo ha lasciato alcuni anni fa lasciando un vuoto che ancora oggi forse non è colmato e che per un lungo periodo a destabilizzato la stessa carriera del paroliere. “Quando mia madre Carla se n’è andata ho pianto tutte le lacrime del mondo… Lei era la mia vita, tra noi c’era un legame troppo forte. Non riuscivo a scrivere, sono dovuto andare in cura”.

Cristiano Malgioglio e il ricordo della mamma Carla: “Mi guardava compiaciuta…”

Non può sbiadire un dolore simile; Carla – la mamma di Cristiano Malgioglio – è comunque un bacino inesauribile di teneri ricordi che in un certo senso hanno forgiato il carattere umano e l’estro artistico. “Mamma si preoccupava quando mi vedeva pallido; in realtà ero semplicemente struccato ma lei non se ne accorgeva. La mattina appena sveglio mi faceva lo zabaione…”. Questo un aneddoto raccontato in passato da Cristiano Malgioglio a proposito della mamma Carla, che prosegue: “Poi mi chiudevo in bagno per mettermi il fondotinta e tornavo in cucina e lei mi guardava compiaciuta: ‘Hai ripreso il colore, vedi che le uova ti fanno bene?’…”.