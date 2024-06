Amici 23, crollo in classifica per i finalisti/ Tutti fuori dalla Top 50: brutto colpo per Maria De Filippi!

Crollano i cantanti di Amici 23 nella nuova classifica FIMI: le posizioni

Non sono positivi gli ultimi dati che riguardano i singoli e gli album dei concorrenti dell’ultima edizione di Amici. Mentre hanno ufficialmente il via i casting per la prossima edizione, si valutano i dati della classifica FIMI che vede il posizionamento degli album degli artisti in Italia oltre che dei singoli. E da questa analisi giungono risultati non ottimali per i cantanti uscenti da Amici 23, compresa la vincitrice Sarah Toscano.

Il primo che spunta nella classifica del EP è Petit ma solo al 54esimo posto. Poco più giù, alla posizione 57, spunta invece Mida con il suo album Il Sole dentro. Bisogna scendere ancora, alla 61esima posizione, per trovare la vincitrice di Amici 23.

Nella classifica FIMI dei singoli c’è solo Petit di Amici 23 (e non in una posizione alta!)

Al 66esimo posto della classifica FIMI degli album troviamo invece l’altro ex allievo di Rudy Zerbi Holden, con il suo EP Joseph. Parlando invece dei singoli, è ancora Petit sopra i suoi ex compagni di Amici 23 con il singolo Mammamì, che è tuttavia scesa in classifica rispetto alla scorsa settimana, piazzandosi ora al 33esimo posto. La vera brutta notizia per l’ultima edizione di Amici e per Maria De Filippi è che, oltre alla posizione non altissima di Petit, non ci sono altri ex allievi di Amici 23 in classifica. Nelle 100 posizioni, dunque, non figurano Holden, Mida, né tantomeno Sarah con la sua Sexy Magica. Una situazione sicuramente non soddisfacente per gli ex allievi, che potrebbe risollevarsi con il loro ritorno in TV in concerti ed eventi musicali come l’atteso Battiti Live.

