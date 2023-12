Amici 23: Dustin Taylor in testa, Giovanni, Sofia e Gaia ultimi/ La classifica ballo stabilisce l’eliminato?

Amici 23 di Maria De Filippi, Dustin Taylor e Nicholas Borgogni si classificano primi nel ballo

Dustin Taylor in un pari merito con Nicholas Borgogni é il primo della classe tra i ballerini competitor, alla sfida di ballo indetta ad Amici 23 di Maria De Filippi. Si tratta della nuova sfida nella gara di ballo apertasi al talent show di Amici, giudicata dall’esperto Kristian Cellini, che chiama i competitor ballerini alla preparazione per una performance a prova di apprendimento immediato, che sia il più veloce possibile.

“Faremo un piccolo test -esordisce il giudice ad Amici 23, parlando ai concorrenti -per vedere la velocità di apprendimento…mezz’ora di preparazione per trenta secondi di choreo… per noi coreografi é diventato un problema arruolare ballerini veloci… per noi la velocità di apprendimento é fondamentale nell’organizzare la richiesta di spettacoli veloci”.

La classifica di ballo, secondo l’esperto

Viste le singole performance, nel content del daytime di Amici 23 datato 14 dicembre 2023 in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity -in una classifica di ballo generale il giudice premia Dustin Taylor e Nicholas Borgogni, acerrimi rivali di ballo, ad Amici 23, decretandoli primi classificati nel seguente ordine di arrivo:

1-Dustin Taylor/ Nicholas Borgogni, voto 9

2- Simone Galluzzo, voto 8,5

3-Lucia Ferrari, voto 8-

4-Kumo/Marisol, voto 7,5

5- Sofia Cagnetti, Gaia De Martino e Giovanni Tesse, voto: 7

Che gli ultimi classificati nell’ordine di gradimento dell’esperto di ballo possa preludere alla determinazione di una eliminazione si direbbe improbabile. Questo, dal momento che non si rilevano voti inferiori alla sufficienza di 6, nel circuito ballo.

Chiaramente, la sola messa in onda dei nuovi appuntamenti TV e streaming sulle reti Mediaset di Amici 23 possono decretare le sorti che attendono i concorrenti ballerini, indipendentemente dai risultati della nuova classifica di ballo.

Tutti i ballerini finita la preparazione si sono esibiti in studio di fronte a Kristian Cellini e per loro è arrivato il momento di scoprire la classifica! #Amici23 pic.twitter.com/t28h9nQVsO — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) December 14, 2023

E intanto nel circuito canto di Amici 23, Mida registra un momento di sconforto, alla reaction avversa al compito assegnatogli da Anna Pettinelli.













