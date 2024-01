Amici 23: Dustin Taylor riconquista la leadership, Lucia Ferrari sprofonda/ La classifica della gara ballo

Amici 23, Dustin Taylor é imbattibile: la rinnovata classifica di ballo

Dustin Taylor é ancora una volta il leader indiscusso alla rinnovata gara di ballo nella puntata domenicale di Amici 23, a discapito di Lucia Ferrari. L’italo-americana viene infatti sconfitta, da ultima classificata, alla nuova gara consuetudinaria di ballo che si registra nella puntata domenicale, del 28 gennaio 2024, in onda sulle reti TV e streaming Mediaset, secondo gli spoiler di Amici news e Superguida TV.

La gara aperta tra i concorrenti ballerini in corsa ad Amici 23 é indetta al cospetto del giudice esterno Nancy Berti, chiamata a giudicare le esibizioni degli allievi ballerini in corsa per un posto alla fase serale del talent show all’orizzonte.

Nell’annessa classifica, si posiziona al primo posto Dustin Taylor che risulta eccellente. Ma riceve due 5 come voti di insufficienza, uno dal prof. di ballo Raimondo Todaro e uno dall’altro insegnante avverso di categoria, Emanuel Lo. Il giovane balla sulle note di Like I can.

Marisol Castellanos é seconda classificata e riceve i complimenti per l’ottima performance, balla sulle note di Imparare ad amarsi. Nancy ammette che rispetto all’ultima volta la trova migliorata.

Sofia Cagnetti é terza classificata e balla sulle note di Pazzeska.

Kumo é quarto classificato, fuori dalla Top3, balla sulle note di Another One Bites the Dust.

Giovanni Tesse é quinto classificato.

Nicholas Borgogni é sesto classificato, nella classifica della gara di ballo di Amici 23. La giudice gli riconosce di avere un buon potenziale anche se lui deve lavorare molto.

Simone Galluzzo é sesto classificato e per la giudice l’esibizione risulta essere troppo scolastica.

Settima e ultima classificata, al termine della gara di ballo é Lucia Ferrari, che balla sulle note di Exes. Quindi la giovane si direbbe così essere l’elemento più a rischio eliminazione dal circuito ballo di Amici 23.

La gara di improvvisazione vede Simone outsider!

La conduttrice Maria De Filippi capta che la ballerina non tolleri l’ultima posizione e fa ascoltare alla giovane una sua canzone preferita da riesibire. Lucia chiede di ballare sulle note della canzone del suo tatuaggio.

Ed é poi il momento di una gara nella gara di ballo, quella di improvvisazione e a tema amore vs tradimento. E a sfidarsi sono i ballerini concorrenti Simone, Giovanni e Dustin. Vince Simone, quindi. Balla insieme ad Elena D’Amario, professionista nel corpo di ballo ad Amici 23. Giovanni balla con Francesca Tocca e Dustin con Isobel Fetiye Kinnear, e le partner sono altre note ballerine professioniste nel corpo di ballo di Amici 23.

Simone, a grande sorpresa, si aggiudica la possibilità di realizzare un video che verrà pubblicato sulle pagine social di interazioni nel web della community di danza World of Dance. I veri fandom di Amici ricorderanno che lo stesso fenomeno già accadde con Samuele Segreto l’anno scorso, ad Amici 22. Questo, mentre Holden del circuito canto di Amici 23 conquista il primo disco d’oro!











