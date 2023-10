Amici 23, Dustin Taylor rischia: Todaro lo sfida ancora/ Celentano non teme il compito: le reazioni

Amici 23, Dustin Taylor al centro di una nuova sfida

Dustin Taylor é tra i papabili candidati al titolo di eliminati di Amici 23 di Maria De Filippi, con la nuova sfida lanciatagli da Raimondo Todaro, competitor di Alessandra Celentano nel ruolo di insegnante di danza. Al talent show sulle arti canto e ballo di Maria De Filippi, Dustin Taylor é un concorrente ballerino allievo della Celentano e a detta del maestro avverso, Raimondo Todaro, non sarebbe ancora venuto alla luce in positivo. Tanto che il maestro storico di Mattia Zenzola, vincitore ad Amici 22, chiama Dustin Taylor ad esibirsi sulle note di una nuova choreografia, il secondo compito consecutivo in vista della puntata domenicale di Amici 23.

Amici 23, Matthew compie gli anni/ Arriva una lettera a sorpresa, fan in visibilio!

“Dustin sono qui ad assegnarti il secondo compito -é la dichiarazione di sfida che Raimondo Todaro lancia a Dustin Taylor nel daytime di Amici 23 in onda il 20 ottobre 2023 sulle reti Mediaset -,come tema, é l’interpretazione… in questo compito dovrai interpretare lo stato comico e quello disperato”. Ma non é tutto. Perché oltre a criticare l’aspetto legato all’interpretazione del talento nel ballerino in corsa ad Amici 23, protetto da Alessandra Celentano, Raimondo Todaro estende la sua sentenza critica in un clamoroso dietrofront sullo stato dell’arte del percorso di Dustin Taylor intrapreso in tv. “Ho dato voti alti e poi é stato tutto in discesa” , é in sintesi la dura sentenza di Raimondo Todaro.

Amici 23, Lil Jolie: la lettera dei genitori spazza via il pregiudizio/ "Ogni conquista ha il sapore piú..."

Le reazioni alla sfida lanciata a Dustin Taylor

Ma la sfida del papabile nel ballo insieme al papabile nel canto Ezio tra i possibili eliminato di Amici 23, per l’un terzo della cattedra di ballo a lui avverso, é accettata da parte del team Celentano: “Il mio obiettivo di adesso, in più, è mettere il cuore nella danza in ogni performance.. sono pronto per dimostrare che posso farcela.. ho un cuore e lo mostrerò”, promette il ballerino australiano e la maestra gli fa eco con una dura replica a Todaro: “Non l’hai soddisfatto perché non sa cosa dire, quindi si attacca a questa cosa che non c’è”.

AMICI 2023, ED. 23/ Anticipazioni registrazione puntata 22 ottobre: Holy Francisco non convince Zerbi e...

Dustin dopo aver ricevuto il compito del maestro Todaro incontra la maestra Celentano per parlare con lei dell'assegnazione #Amici23 pic.twitter.com/CLGusLKfmx — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) October 20, 2023













© RIPRODUZIONE RISERVATA