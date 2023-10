Amici 23, Dustin Taylor vince “la mia choreo”/ Alessandra Celentano trionfa nel circuito ballo: la nuova gara

Amici 23 di Maria De Filippi, Dustin Taylor sbaraglia la concorrenza di ballo a prova di “coreografia”

Nella competizione di Amici 23 di Maria De Filippi, si tiene nel circuito ballo la gara della coreografia sulla propria vita, che vede Dustin Taylor sbaragliare la concorrenza. Accade nella nuova puntata domenicale di Amici 23 datata 29 ottobre 2023, stando alle annesse anticipazioni riprese da Superguida TV e Amici news online.

La nuova sfida nella sfida del contest di Amici 23 trattasi di una gara di ballo che chiama i competitor ballerini alla creazione di una coreografia volta a raccontare il senso della propria vita. Al cospetto della coreografa Maura Paparo, la gara di ballo viene vinta da Dustin Taylor, l’allievo ballerino di Alessandra Celentano che per la prova domenicale si esibisce nella rimembranza coreografica di un viaggio che gli ha cambiato la vita. Quello che lo vede dire addio alla madrepatria Australia per l’inizio di una carriera artistica in Italia, a partire dall’esordio TV nella danza ad Amici 23 di Maria De Filippi.

Per la giudice ed ex insegnante di ballo storica ad Amici di Maria De Filippi, Maura, quindi risultano perdenti alla gara di ballo Gaia e Simone.

Il vincitore e i vinti di Amici 23

Per l’occasione della gara di ballo a prova di coreografia Gaia racconta il retroscena della morte del nonno alla quale lei era particolarmente legata. Mentre il competitor Simone ricorda la voglia di danzare, anche se tutti gli dicono che non è pronto o non sia all’altezza.

La gara di ballo, titolata “la mia storia, la mia coreografia”, decreta vincitore il pupillo australiano di Alessandra Celentano, Dustin Taylor che esegue una performance di “La danza del vento”. Il trionfo decreta il nuovo successo del ballerino allievo per il debutto al titolo di coreografo, dal momento che la gara di ballo disputata chiama i candidati a mettere in scena sul palco una personale choreo ispirata alla propria vita.

