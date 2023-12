Amici 23, é guerra nelle playlist: Holden é il “maestro”, Mew l’outsider e…/ La sentenza delle radio

Amici 23 di Maria De Filippi, Holden primeggia nel circuito canto: al via la gara singoli, giudicata dalle radio

La competizione nel circuito canto di Amici 23 s’infiamma con la nuova gara di canto dei singoli al cospetto delle radio, che vede Holden sbaragliare la concorrenza dei competitor. Così come si rileva tra le novità del daytime prenatalizio di Amici 23, al cospetto dei rappresentanti dei network radiofonici i talenti cantanti in corsa nel canto, a eccezione fatta dei grandi assenti allievi nel team di Anna Pettinelli , Ayle, Martina Giovannini e Matthew, sono chiamati a sfidarsi al suono delle esibizioni promozionali dei nuovi singoli al rilascio.

E a margine delle esibizioni promozionali, non si fanno attendere i giudizi delle radio.

Mida é il primo ad esibirsi con Mi odierai, una proposta musicale che divide la compagine dei giudici radiofonici. Un bel mix che piace particolarmente a Radio Norba così come anche a Radio Subasio, tanto che la proposta potrebbe rivelarsi un must have nelle playlist delle summenzionate radio. Per Radio Italia, invece, per via del linguaggio sentito in parole colorite come la parolaccia “putt*ne” presente nel testo, la canzone non è conforme alla linea editoriale. Per cui questa pagherebbe lo scotto di non essere aggiunta nella playlist in airplay.

Lil Jolie é la seconda ad esibirsi ad Amici 23, con Non è la fine. Radio Montecarlo si dichiara innamorata di lei. RDS, invece, sostiene che il brano non sia “catchy”, o almeno non al primo ascolto, quindi sarebbe meno convincente rispetto al primo singolo della cantante, Follia. Secondo Radio Kiss Kiss si intravede la commistione dei lati reconditi di Angela nel pezzo.

Holden conquista le radio: le sentenze sui competitor di Amici 23

Holden presenta il singolo scritto con l’ex Amici 22, Angelina Mango: Nuvola. E a grande sorpresa, a unanimità , i rappresentati delle radio elogiano il cantante figlio d’arte del marito musicista Paolo Carta di Laura Pausini, confermandolo al titolo di “maestro” tra gli allievi cantautori in corsa ad Amici 23. E il motivo é la sua “penna” eccelsa: le radio lo attenzionano come l’allievo che ha una marcia in più, oltre ad essere una penna incorregibile.

Mew esegue la sua Vivo e sembra imporsi come l’outsider, ovvero -tradotto in altri termini- lei potrebbe scoprirsi e rivelarsi la primadonna tra i cantanti di Amici 23. Per R101 è una bop. Radio 105 le assegna uno dei voti più alti in pagella. Secondo Radio Italia la bionda proposta Anime è molto matura ed è in linea editoriale visto che la canzone ha un linguaggio catchy, anche al netto di parolacce.

Tra i risultati della gara giudicata dalle radio, e l’annessa classifica con le varie posizioni, Petit sorprende con la lingua napoletana, in Guagliò. Radio Norba gli avanza i complimenti sostenendo che la giovane scommessa, nipote d’arte di Nadia Rinaldi, si imponga come il reggaeton ispirato al mainstream di risonanza internazionale con le proprie radici. La proposta é ritenuta attuale anche oltre l’aspettativa sulla tradizione napoletana ripresa nella song.

Radio Kiss Kiss che ha sede a Napoli lo promuove e la proposta si rivela in linea con la programmazione radiofonica e i fondamenti editoriali del network.

Sarah Toscano concorre ad Amici 23, anche lei con il secondo singolo, Viole e violini. Radio Italia ammette che lei abbia una bella voce e R101 pensa che la proposta sia una canzone di una primavera in anticipo. RDS sostiene che la sua sia una canzone da promuovere, anche se funzionerebbe solo se la si visualizza mentre lei la esegue interpretandola. Insomma, il consiglio é quello di affinare la penna imparando a vestire la canzone di immagini nitide che possano trasmettere in modo efficace l’emozione all’ascoltatore.

Malìa, new entry tra i concorrenti ad Amici 23, é il solo a presentare il primo inedito, Maiorca. Secondo le radio la proposta è forte e contemporanea anche se sembra che solo Radio Zeta abbia l’intenzione di programmarlo (insieme a tutti gli altri brani competitor, come dichiarato al talent show dalla stessa radio).











