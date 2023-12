Amici 23: é scontro choc tra Holden, Ayle e Giovanni Tesse/ Il motivo

Amici 23, Holden si scontra con Ayle e la lite coinvolge anche Giovanni

Holden, Ayle per il circuito canto e Giovanni Tesse per il circuito ballo, diventano protagonisti di un duro e inaspettato scontro, tra i corridoi nella scuola di Amici 23 di Maria De Filippi. É quanto si rileva tra le novità nel daytime pomeridiano di Amici 23, in onda in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity, il 18 dicembre 2023. Occasione in cui il Holden e il rivale nel canto Ayle, insieme al ballerino Giovanni Tesse discutono animatamente per la mancanza di ordine e le cattive condizioni di igiene in cui verserebbero le stanze nella scuola di Maria De Filippi.

Esplode il “triangolo” di Amici

Se da una parte Ayle esorta i compagni di studio, ballerini e cantanti, in particolare i roomate in stanza al rispetto dei turni di pulizie a garanzia di una buona igiene nella casetta che accoglie gli allievi di canto e ballo, Holden reagisce tacciando il biondo di mancargli di rispetto. Questo, nel dare ordini senza prima sincerarsi della sua disponibilità del momento.

“Io a terra non lascio neanche una briciola- sentenzia Giovanni nello scontro a scuola, in particolare tra i tre summenzionati elementi maschili. Con Holden che contesta i modi di Ayle e il ballerino chiede a quest’ultimo di dargli tempo perché in procinto di andare a godersi il pasto con il secondo che infiamma lo scontro contro il terzo -, non vieni qua a dare ordini… Il discorso é giusto …bisogna mettere in ordine”. “Ma come te l’ha detto?” Incalza Holden, poi l’altro cantante Mida, infiammando le vibes. “Non nella maniera giusta, sennò…”, prosegue adirato Holden su Ayle. Il biondo si dichiara intento a fare almeno il suo turno, oltre a esortare i due compagni a seguire l’esempio buono, il suo, “sennò mi fanno il cu*o”, forse al pensiero del rischio eliminazione che resta dietro l’angolo ad Amici 23, come per tutti i casi disciplinari nella storia del talent show. Ma Giovanni deve prima godersi il pasto e Ayle non ci sta, “eh ma tu mangi ogni ora…’.

Ayle, Holden e Giovanni discutono per la pulizia della loro stanza #Amici23 pic.twitter.com/RJSuKFxbOr — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) December 18, 2023

“Dovresti pensarci a rivolgerti nella maniera tranquilla”, rincara la dose Holden rimarcando la contestazione ad Ayle.











