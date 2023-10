Amici 23: Elia é un mimo e non un ballerino?/ L’ex Amici Samuele Barbetta affonda la Celentano: l’attacco!

Amici 23, Simone Barbetta commenta il caso Elia Fiore

Samuele Barbetta difende Elia Fiore dall’appellativo di “mimo“, in replica alla critica mossa dalla maestra Alessandra Celentano ad Amici 23 di Maria De Filippi. Elia Fiore é un caso nell’edizione in corso del talent show condotto da Maria De Filippi sulle reti Mediaset, dal momento che nella puntata domenicale dell’8 ottobre 2023 di Amici 23, il ballerino viene definito come “un mimo” e quindi un “non ballerino”, per le peculiarità nelle dinamiche di movimento nel circuito danza.

Angelina Mango, record dopo Amici: miglior debutto femminile 2023?/Batte Annalisa con Che t'o dico a fà, ma..

“Mi è sembrato un mimo dramma, una rappresentazione di mimo accompagnata da musica -é la sentenza piuttosto critica che Alessandra Celentano avanza contro l’allievo modern di Emanuel Lo, Elia, nella puntata domenicale che é ora un thread di accesa discussione social di Amici 23, per poi proseguire-…Da quel punto di vista era abbastanza carino. I mimi sono bravissimi”.

Lorella Cuccarini: il motivo del non-ritorno in Rai?/ C'entra Maria De Filippi: la confessione

Un intervento che é risultato piuttosto indelicato ai più tra i telespettatori attivi online, nella polemica web in corso, che vede gridare in difesa di Elia Fiore, Samuele Barbetta, contro Alessandra Celentano. L’ex ballerino allievo in corsa ad Amici di Maria De Filippi, Samuele Barbetta, riattivatosi tra le Instagram stories, esprime quindi la sua disapprovazione. Questo, relativamente alla critica di Alessandra Celentano, che bollerebbe Elia Fiore come il “nuovo mimo” di Amici, dopo che la stessa etichetta veniva mossa nei riguardi di Barbetta all’esperienza di studio della danza intrapresa in passato al talent show.

Amici 23: Anna Pettinelli salva l'allievo, Ezio Liberatore/ Annalisa e Rudy Zerbi bocciati: é guerra di canto

Samuele Barbetta infiamma la polemica su Amici 23: web diviso

“La danza è 50% sport e 50% arte. Cercare di codificare quella aprte artistica non è un’operazione matematica. Dare del mimo a un danzatore con una profonda consapevolezza artistica è come usare la matematica per capire un quadro di Van Gogh”, é la pronta difesa in favore ad Elia Fiore di Amici 23, da parte di Samuele Barbetta. Un intervento che ora infiamma la polemica web che vede schiere di utenti dividersi: l’opinione pubblica si spacca tra i pareri di supporto a sostegno della tesi di Alessandra Celentano e i commenti di supporto in favore al concorrente e allievo di Emanuel Lo di Amici 23 così come all’ex Amici, Samuele.

Nel frattempo, intanto, l’ex Amici 22 Angelina Mango diventa un caso mediatico con il successo di Che t’o dico a fà….











© RIPRODUZIONE RISERVATA