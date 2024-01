Amici 23, Emanuel Lo convoca la classe di ballo: chi é eliminato?/ “Al serale porterò…”

Amici 23 di Maria De Filippi, Emanuel Lo registra una convocazione improvvisa: la scelta

Emanuel Lo convoca la classe di ballo, per una selezione dei ballerini concorrenti da proteggere e promuovere all’accesso al serale di Amici 23. Quando é ormai vicina la fase serale del talent show prodotto e condotto da Maria De Filippi, il maestro di ballo e compagno della cantante Giorgia chiama in sala studio gli allievi Simone Galluzzo, Kumo, Lucia Ferrari e Sofia Cagnetti. Tra quest’ultimi non tutti i ballerini competitor potrebbero essere beneficiati dalla promozione alla fase serale di Amici 23. Questo, dal momento che la convocazione di Emanuel Lo vuole essere un’interrogazione nella prova di improvvisazione che chiama gli allievi ad esibirsi nei passi di ballo meno recenti ad oggi studiati con il maestro.

“Siamo qui, perché abbiamo iniziato il percorso verso il serale… porterò con me il meglio …quello forte …io vorrei che oggi ognuno di voi facesse una choreo delle più vecchie… più vecchia é e meglio é ” é la convocazione testuale di Emanuel Lo, nel daytime di Amici 23 di Maria De Filippi datato 25 gennaio 2024 sulle reti TV e streaming Mediaset.

Lucia Ferrari é prossima alla promozione per il serale di Amici 23 di Maria De Filippi?

Ma non é tutto. Perché, poi, proseguendo nella convocazione dei ballerini allievi, Emanuel Lo attenziona gli allievi di ballo, anticipando una selezione in vista del serale di Amici 23: “inizia il percorso verso il serale …noi professori siamo chiamati a capire chi portare al serale …porterò il meglio”.

La prova di danza estemporanea lascia di ghiaccio gli allievi Simone Galluzzo, Lucia Ferrari, Sofia Cagnetti e Kumo. Ma chi potrebbe avere assicurato un posto al serale tanto atteso targato Amici, é di certo un elemento nella squadra di Lo. Si tratta della favorita tra le interazioni social dell’occhio pubblico di Amici 23, che si segnalano su Instagram. Ossia la ballerina di danza moderna, Lucia Ferrari!

Questi, mentre per la quota del circuito canto di Amici, Holden finisce nel mirino…

