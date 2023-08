Amici 23: ex Amici nel cast?/ Fissata la data di inizio messa in onda: lo spoiler

Amici 23 apre i battenti a settembre 2023: le anticipazioni TV

Sale l’attesa generale per il via alla nuova edizione di Amici di Maria de Filippi, Amici 23, previsto in partenza a settembre 2023 e di cui spunta online il primo spoiler TV. Il rinnovato talent show condotto da Maria De Filippi e in onda in chiaro TV su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity potrebbe riservare all’occhio pubblico TV la sostituzione per almeno i due-sesti della cattedra degli insegnanti nel cast dei protagonisti. Le ipotesi formulatesi nelle anticipazioni TV di Amici 23 vedrebbero a rischio uscita di scena dal talent show l’insegnante di canto Arisa e l’insegnante di ballo Raimondo Todaro.

E, stando alla chicca di gossip ripresa online da Mondo TV 24, in alternativa alla possibilità che al posto di Arisa possa subentrare come insegnante di canto un’ex concorrente, tra le più gettonate Emma Marrone, si solleva ora la possibilità che l’ex insegnante e speaker radiofonica Anna Pettinelli possa rientrare al talent show nello storico ruolo. Nel ruolo di insegnante di ballo e al posto di Raimondo Todaro, potrebbe invece subentrare l’ex concorrente Giuseppe Giofré in contrapposizione all’altra papabile alternativa Elena D’Amario, ex concorrente e ballerina professionista nel corpo di ballo di Amici.

Spunta la data di inizio messa in onda di Amici 23

La fonte dello spoiler last-minute anticipa al contempo anche le prime indiscrezioni sullo start della messa in onda di Amici 23 di Maria De Filippi. Quasi certa, salvo cambiamenti repentini nei palinsesti TV Mediaset, si direbbe la partenza di Amici 23 fissata per lo slot domenicale il 17 settembre 2023, intorno alle 14:10 circa, a cui seguirebbe poi il consuetudinario daytime, l’appuntamento giornaliero fissato in partenza di lunedì e fino al venerdì, il 18 Settembre e alle 16:10 circa. Entrambi gli slot di Amici 23 sono attesi in onda in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online sul sito web Mediaset infinity.

