Amici 23, Ezio choc: “Qui dentro, tutta falsità…”/ Si ritira? Interviene Anna Pettinelli

Amici 23 di Maria De Filippi, Ezio Liberatore si ritira dal talent show?

Ezio Liberatore potrebbe rivelarsi il primo ritiro ad Amici 23 di Maria De Filippi, dal momento che minaccia l’abbandono al talent show. Tra i venti allievi concorrenti in corsa ad Amici 23, infatti, il giovane dalla chioma di capelli ricci si lascia andare ad una confidenza choc in compagnia del competitor amico Holden. Uno sfogo che vede Ezio Liberatore tacciare il talent show di falsità, relativamente ai rapporti interpersonali tra i cantanti e ballerini in corsa per il montepremi finale, ad Amici 23.

“Me ne voglio andare, non é il posto per me e non é il posto dove posso sentirmi me stesso…-fa sapere sbottando Ezio, preannunciando la volontà di un ritiro al confronto con Holden, e il riferimento é anche alla critica di Rudy Zerbi-…’non hai personalitá’… non gli ho risposto”.

L’intervento di Anna Pettinelli, sul caso Ezio

Il talentscout, insegnante che ha promosso Holden e acerrimo rivale della mentore di Ezio, critica quest’ultimo dal punto di vista artistico. Ezio, quindi, proprio non riesce a sentirsi a suo agio nella scuola delle arti: ” non riesco a essere me stesso, se me ne devo andare me ne vado a testa alta… non é una critica costruttiva dire ‘fai schifo, sei uno dei tanti'”. Insomma, io giovane si direbbe piuttosto vivere una fase di crisi personale e artistica nel daytime del 2 ottobre 2023 che segue alla seconda puntata domenicale di Amici 23.

E, intanto, non si fa attendere il pronto intervento di Anna Pettinelli, che alla convocazione del pupillo mette Ezio Liberatore dinanzi a un bivio: scegliere di restare nella scuola credendo fermamente nella scelta artistica e personale che il talent show sia il posto giusto per l’upgrade nel suo percorso di studio del canto, o in alternativa rinunciare all’esperienza televisiva.

L’opinione dell’occhio pubblico via social, nel frattempo, si divide a metà, tra i consensi degli internauti che sostengono Ezio incoraggiandolo a restare in gioco, e chi invece non vede di buon occhio lo sfogo ritenendo il cantante non meritevole del banco di studio. Questo, mentre l’altro concorrente cantante Mida diventa un curioso caso su Spotify Italia…

“Me ne vado” Ezio dopo la puntata di domenica si sfoga con Holden in casetta #Amici23 pic.twitter.com/2X7OoGmlJD — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) October 2, 2023













