Amici 23, Ezio rischia l’eliminazione: trema il team Anna Pettinelli/ Le reazioni alla sfida di Rudy Zerbi

Amici 23 di Maria De Filippi, Ezio Liberatore é a rischio eliminazione? La sfida di Rudy Zerbi

Nella competizione agguerrita di Amici 23, Ezio Liberatore potrebbe rivelarsi uno tra gli eliminati nel circuito canto parallelo al ballo. O almeno questo lo si deduce vista la messa in sfida cui é sottoposto il cantautore allievo di Anna Pettinelli, per il volere di Rudy Zerbi. Il rischio trapela nel daytime di Amici 23, in onda in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity, il 10 ottobre.

Per il maestro avverso, Ezio Liberatore é in grado di cantare, il che però non basterebbe ad essere efficaci nella trasmissione di un’emozione ai fruitori di musica: “Ti assegno una canzone che è una grande opportunità- fa sapere nella comunicazione di sfida Rudy Zerbi, ad Ezio, pupillo della rivale collega Anna Pettinelli, ad Amici 23-. Non è uno sgambetto nè un tranello, anzi è per me l’ultima possibilità di farti vedere sotto un’altra luce. Non da me e basta ma da tutti quelli che ti ascoltano. Mostra qualcosa, sempre ammesso che qualcosa ci sia. Buon lavoro”. La reaction di Ezio Liberatore non si fa attendere, sulla scia del supporto del fandom via social: : “Per Rudy canto da solo, sono uno dei tanti, però io sono focus e sono sicuro delle mie capacità e della mia personalità.. vediamo il compito, nessun problema”.

La sfida di Amici 23 é sulle note di Fedez e Francesca Michielin

La sfida di Rudy Zerbi, di fatto, chiama Ezio Liberatore ad esibirsi nella puntata domenicale all’orizzonte di Amici 23, in una cover sulle note del brano hit Magnifico di Fedez featuring Francesca Michielin.

Tuttavia, al confronto sulla risposta da darsi sul da farsi, in reaction al compito di Amici 23, Anna Pettinelli si direbbe preoccupata al pensiero che il brano non valorizzi il talento del pupillo. Però, al contempo la maestra e voce RDS conferma la maglia da titolare del banco di Amici 23 ad Ezio, nonostante la compromettente ultima posizione nella classifica della gara canto domenicale giudicata da Annalisa. Il compito Zerbi, alla fine, si direbbe accettato. Che Ezio rischi di rivelarsi eliminato da Amici 23, di fatto, é un dato assodato.

In vista della quarta puntata di #Amici23 arrivano nuovi compiti e questa volta è per Ezio da parte del prof Zerbi! pic.twitter.com/ysb8JEF3HO — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) October 10, 2023



