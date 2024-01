Amici 23: Francesca Tocca e Raimondo Todaro di nuovo in crisi?/ Esplode il triangolo con Holden!

Amici 23: Giovanni Tesse al centro del gossip per la vicinanza a Francesca Tocca, ma é Holden il terzo incomodo

É una puntata a dir poco scoppiettante quella della domenica di Amici 23 di Maria De Filippi, datata 28 gennaio 2024, con il “triangolo” formato da Raimondo Todaro, Francesca Tocca e Holden, che coinvolge anche Giovanni Tesse.

Come anche ripreso dalle anticipazioni di Amici news e Superguida TV del nuovo appuntamento di Amici 23 in onda sulle reti TV e streaming Mediaset, tra i battibecchi e le altre dinamiche infuocate nella nuova puntata si attenziona una certa vicinanza travolgente tra la ballerina professionista Francesca Tocca e l’allievo ballerino di Raimondo Todaro in corsa al talent show, Giovanni Tesse, e la professionista si direbbe essere la “Femme Fatale” di Amici secondo i più dell’occhio pubblico maschile in generale. Peccato che Francesca sia la consorte di Raimondo e quest’ultimo l’insegnante di Giovanni, ad Amici 23. Tuttavia, la puntata potrebbe preludere ad una crisi d’amore tra i consorti vip di Amici, complice l’insorgenza di un nuovo papabile poliamore in TV

Il nuovo “triangolo” avrebbe a quanto pare inizio quando la conduttrice Maria De Filippi dichiara di sapere per certo che a Holden piacciano i passi a due in generale di danza e lui replica sibillino, alludendo ad una attenzionata passionalità tra la professionista sposata e l’allievo: “Soprattutto quelli tra Giovanni e Francesca Tocca”. Il che non viene digerito da Todaro, che dichiara stizzito: ” Tanto prima o poi devi uscire, no?”.

La reaction furiosa, ad Amici 23

Insomma, Raimondo Todaro non ci sta al fatto che la moglie passi come la possibile fiamma top secret del suo allievo di latino, ad Amici 23. E al contempo il maestro inviterebbe Holden a non fantasticare sulla moglie, anche perché sembrerebbe che anche l’allievo cantautore non riesca a fare a meno di Francesca Tocca.

Ed arriva anche il momento delle lezioni di Italiano impartite a Dustin Taylor, tra gli highlights in puntata: proprio Giovanni lo aiuta con i verbi e utilizza il dizionario, Petit e Marisol gli insegnano le parole giuste sul cibo e Simone e Gaia gli indicano i nomi degli animali.

Battibecco in studio, poi, tra la Celentano e Nicholas Borgogni, con tanto di bagarre tra l’insegnante e il collega Raimondo Todaro. Questo, dal momento che Todaro taccia la maestra di negare ogni tipo di assegnazione e confronto al suo allievo, per non farlo crescere e indebolire il giovane nella competizione.

Nel frattempo, intanto, é scontro in studio anche tra gli insegnanti di canto, Rudy Zerbi e Anna Pettinelli…













