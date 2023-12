Amici 23, fuori i nuovi inediti dei cantanti Mida, Holden, Ayle, Petit, Mew, Matthew e Sarah/ Il rilascio

Amici 23 di Maria De Filippi, sono ufficialmente pubblicati gli inediti dei cantanti

Alla mezzanotte della data odierna, 12 dicembre 2023, sono ufficialmente pubblicati i nuovi inediti di Amici 23 di Maria De Filippi. Si tratta del rilascio dei nuovi inediti dei cantanti e autori in corsa nel circuito canto parallelo competitor di ballo ad Amici 23 di Maria De Filippi, promossi all’upgrade di nuovi singoli.

Lil Jolie, Ayle, Matthew, Mew, Holden, Petit, Mida e Sarah Toscano rilasciano i nuovi singoli

Gli allievi di canto che pubblicano alla data di rilascio i nuovi brani sono Holden, Ayle, Matthew, Mew, Lil Jolie, Mida, Petit e Sarah Toscano, i quali competono per un posto di qualificazione in qualità di concorrenti alla fase serale di Amici 23. Su tutte le piattaforme musicali, inclusa la piattaforma di streaming per ascolti e ascoltatori, Spotify Italia, Ayle rilascia il primo singolo lanciato ad Amici 23, dal titolo Allergica alle fragole. Holden, figlio d’arte del marito Paolo Carta di Laura Pausini, scrive a quattro mani con Angelina Mango il nuovo singolo dal titolo Nuvola. Mew rilascia come il figlio d’arte e gli altri compagni di talent show, a differenza di Ayle, il secondo singolo, Vivo. Non é la fine é invece il titolo del secondo singolo lanciato ad Amici 23, di Lil Jolie. Mi odierai é poi il titolo del secondo singolo di Mida. Sarah Toscano, reduce dall’addio al talento uscente dalla scuola Holy Francisco, sua fiamma incontrata ad Amici 23, rilascia Viole e violini. Petit, tra i talenti più influenti nell’edizione in corso del talent show di Maria De Filippi, rilascia il secondo singolo in lingua napoletana, dal titolo Guagliò.

Chiaramente i risultati delle vendite dei singoli appena pubblicati, in cui confluiscono anche i dati di ascolti in riproduzione in streaming su Spotify Italia, si rileveranno nel corso dei giorni che seguono il tanto atteso rilascio.











