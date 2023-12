Amici 23, Gaia De Martino: “Non sono una persona libera…”/ La rivelazione choc

Amici 23 di Maria De Filippi, Gaia De Martino é chiamata ad un duro compito di Alessandra Celentano

Gaia De Martino rilascia una confidenza intimista piuttosto forte, ad Amici 23, dichiarando di non sentirsi affatto libera né forte e neanche sensuale, nel suo essere ormai una donna adulta. É quanto trapela tra una novità e l’altra nel content del daytime di Amici 23, in onda in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity il 7 dicembre 2023.

Nel rinnovato appuntamento pomeridiano del talent show prodotto e condotto da Maria De Filippi, in particolare la ballerina Gaia De Martino é chiamata al nuovo compito coreografico di ballo. Una sfida voluta dalla maestra Alessandra Celentano per la gara tra i talenti attesa nella puntata domenicale di Amici 23, che vede la giovane allieva di Raimondo Todaro chiamata alla dura prova sull’interpretazione di sensualità, forza e libertà.

La risposta alla dichiarazione di sfida

“Sensualità forza e libertà, questo é quello che voglio… dipende dal tuo carattere che devi forgiare… sappi che avrai anche l’ostacolo dell’abbigliamento… sarai una guerriera?”, é la dichiarazione di sfida che lancia Alessandra Celentano alla allieva del team competitor. E alla convocazione con il maestro Todaro, per la decisione da prendersi sul compito ricevuto, Gaia De Martino ammette le sue difficoltà seppur dicendosi pronta a sfidarsi: ” io non sono libera perché sono insicura..”, fa sapere la giovane visibilmente provata all’idea di essere limitata nella sua femminilità – e i freni ce li ho con l’insicurezza e il peso del giudizio degli altri…ma quando ho visto la coreografia sono rimasta contenta di poter fare la prova”.

Un compito per Simone, una comunicazione per tutti i cantanti, un compito per Gaia, un provvedimento disciplinare per Dustin… Questo e tanto altro nella puntata di oggi di #Amici23, rivedila subito con noi https://t.co/oBBJNlbcbF — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) December 7, 2023

Insomma, a quanto pare Gaia De Martino non si tirerebbe indietro in risposta alla possibilità di mettersi alla prova e in discussione come talento e in quanto donna, nella competizione tra i talenti in corsa ad Amici 23 di Maria De Filippi.











