Amici 23: Gaia Di Martino in preda alle insicurezze, eliminata?/ L’accusa sibillina ai professionisti

Amici 23 di Maria De Filippi, Gaia Di Martino rischia il meltdown: il disagio della ballerina

É una Gaia Di Martino in preda ad una crisi personale e artistica la protagonista ballerina competitor nel rinnovato daytime di Amici 23 di Maria De Filippi. Al rinnovato appuntamento pomeridiano del talent show in onda sulle reti TV e streaming Mediaset l’11 gennaio 2024, la ballerina allieva registra un momento di confessione intimista con la complicità del confidente ballerino competitor a lei amico, Nicholas Borgogni, e la cantante Martina Giovannini. E il riferimento della confessione tra le lacrime é alla discrepanza che risulta esserci tra i risultati nel suo movimento di danza che attenziona quando balla alle sessioni previste in sala prova la domenica sera -dove i ballerini provano da soli- e quelli che emergono ai suoi occhi quando per le prove é a ballare al cospetto dei ballerini professionisti.

Insomma, nella sua confidenza, Gaia Di Martino ammette di non sentirsi totalmente libera, quando é a ballare in presenza dei professionisti di Amici 23. E margine delle immagini rivelatrici del disagio psicofico, tra gli utenti spettatori di Amici 23 online c’é chi ora via social scommette che tra le parole di Gaia Di Martino vi sia l’accusa non troppo velata alla produzione di Amici rappresentata dai ballerini professionisti. Quella di non metterla in condizioni di sentirsi libera di essere se stessa e di ballare al meglio, come lei si auspichrebbe.

“Io la domenica in sala sono un’altra persona …quella che vorrei essere tutti i giorni”, attenziona nello sfogo ripreso tra le camere della casetta che accoglie i talenti di Amici 23, Gaia Di Martino. Gaia Di Martino sente di ballare con una sentita emotività quando é da sola, in sala prove, e in assenza dei ballerini professionisti di Amici 23. E la sentenza di Nicholas Borgogni aprirebbe all’ufficializzazione della crisi personale e artistica della ballerina, che quindi rischierebbe il meltdown ad Amici: “é una questione mentale, che non é facile da passare…”.

Il confronto tra le parti coinvolte nel caso di Amici 23

Ma non é tutto. Perché, poi, arriva il confronto tra le parti. E ad Amici 23 si registra il dialogo tra Gaia Di Martino e Giulia Stabile, ballerina professionista di Amici 23. “Non voglio avere il rimpianto del fatto di come mi sento -si sfoga per poi finire in lacrime, Gaia Di Martino, a cui Giulia Stabile porge una mano, una promessa di aiuto a superare la paura delle critiche -… però lo risolviamo… la vergogna non é una cosa a cui dare la spiegazione… ti senti nuda e pensi che ciò che hai dentro può essere criticato”.

Gaia si confida con Giulia e affronta con lei alcune sue insicurezze #Amici23 pic.twitter.com/rs2xoQaUcn — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) January 11, 2024



Nel frattempo, inoltre nel circuito canto di Amici 23 potrebbero presto essere sostituiti Mew e Matthew…











