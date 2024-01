Amici 23, Giovanni Tesse: “Devo vincere il programma…”/ La reazione alla sfida infiamma la competizione!

Amici 23, Giovanni Tesse rischia grosso in sfida

Giovanni Tesse é tra i concorrenti competitor il candidato al rischio eliminazione, ad Amici 23 di Maria De Filippi, dal momento che é in sfida. Così come emerge al rinnovato daytime di Amici 23, datato 12 gennaio 2024, in onda sulle reti TV e streaming Mediaset. Al rinnovato appuntamento in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity, Giovanni Tesse assiste alle prime prove di ballo dei possibili sfidanti tra cui Francesco, dopo essere risultato il nominato della squadra di appartenenza per il rischio eliminazione al talent show.

“Bravissimo”, dichiara visibilmente provato Giovanni Tesse, alla presa visione del talento del potenziale sfidante Francesco, e il compagno di squadra rivale nonché altro pupillo del maestro Raimondo Todaro, Nicholas Borgogni, lo esorta alla calma. “Non mi sto agitando”, prova a rilassarsi Giovanni Tesse, che poi si dichiara turbato al solo pensiero di dover lasciare il talent show prodotto e condotto da Maria De Filippi.

Giovanni Tesse é il nuovo eliminato ad Amici 23?

“Che ca**o devo dire!”, esclama Giovanni Tesse, a cui Nicholas Borgogni mostra poi la sua vicinanza ad Amici 23 di Maria De Filippi, “non é che ti devi svalutare”. Il latinista Giovanni Tesse proprio non accetterebbe la possibilità che debba uscire di scena da Amici 23: “io questo che sto facendo é il sogno della vita mia… perdo tutto, ho sacrificato 19 anni della vita per venire qua e devo andare in finale e vincere ….vado dieci ore a lezioni alla sera. Giuro che deve uscire il sangue!”.

Che Giovanni Tesse sia, quindi, il preannunciato eliminato ad Amici 23 di Maria De Filippi? In vista della sfida, intanto, il fandom attivo nel web esorta il giovane latinista ad affrontare con sicurezza lo sfidante, certo del talento di Giovanni Tesse. Nel frattempo, intanto, si infiamma il caso dei talenti uscenti dal circuito canto di Amici 23, Mew e Matthew….

Giovanni ha avuto la possibilità di vedere le esibizioni di due suoi possibili sfidanti e subito dopo… #Amici23 pic.twitter.com/iitmxF044b — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) January 12, 2024













