Amici 23, Giovanni Tesse rischia grosso: maglia sospesa/ La bocciatura che preoccupa i fan

Amici 23 di Maria De Filippi, Giovanni Tesse sprofonda: il momento di défaillance

Giovanni Tesse sprofonda con una messa in sospensione della maglia da titolare ballerino allievo, nella competizione delle arti di Amici 23 di Maria De Filippi.

Se per l’occhio pubblico lui va attenzionato tra i candidati al titolo di concorrenti favoriti per l’accesso alla fase serale di Amici 23, per gli insegnanti di ballo al talent show, invece, Giovanni Tesse vive un momento in forte calo.

E lo si rileva nella nuova puntata domenicale di Amici 23, stando agli annessi spoiler forniti online da Amici news e Superguida TV. Quando al momento della esecuzione dei compiti assegnati dai prof, il sexy latinista Giovanni Tesse si esibisce nella prova assegnata dalla maestra avversa Celentano. La maestra gli dà un’insufficienza pari al voto di 1.5. E il maestro mentore che lo ha promosso nella scuola di Amici 23, Raimondo Todaro, inaspettatamente non gli dà la sufficienza. Tanto da affibbiare al giovane un voto pari quasi a 3, motivo per cui ai danni del latinista la maglia viene sospesa.

Giovanni é chiamato a ballare su un ring e la coreografia non di certo facile per un latinista riserva molta tecnica in stile di danza classica. Raimondo, tuttavia, si dice ben speranzoso di poter tornare a confermare presto a Giovanni Tesse la maglia di titolare del banco di danza nella scuola di Amici 23.

Tra gli allievi divisivi, ad Amici 23…

Ma Giovanni non é l’unico a far preoccupare i fan, rispetto alla minaccia del rischio eliminazione che incombe sui concorrenti in corsa ad Amici di Maria De Filippi. Anche Nicholas Borgogni é chiamato ad un nuovo compito della maestra avversa, ad Amici 23. Per la Celentano, che gli da 0, non è ovviamente superata la prova. Hanno così inizio ad Amici delle nuove discussioni tra la maestra e il ballerino. Secondo la Cuccarini il ballerino porta, però, a casa la choreo.

Questo, mentre nel circuito canto la new entry ad Amici 23, Kia, sbaraglia la concorrenza…











