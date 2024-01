Amici 23: guai per Kumo in squadra con Martina, Lucia e Dustin si allea con Lil Jolie/ É polemica!

Amici 23, Kumo é in tensione con i compagni

S’infiamma la competizione tra i talenti ballerini e cantanti competitor ad Amici 23 di Maria De Filippi, con Kumo che replica all’attacco dei compagni di squadra e non, e Dustin Taylor si allea con Lil Jolie. Così come emerge nel daytime di Amici 23, datato 12 gennaio 2024, Kumo si vede costretto a replicare all’attacco delle compagne di studio, Sofia Cagnetti e Lucia Ferrari, che lo tacciano di averle sottovalutate in termini di talento nel ballo. Dal momento che lui si é schierato per la sfida di rischio eliminazione a nome della squadra capeggiata dal maestro Emanuel Lo.

Amici 23, Sarah Toscano rischia: Anna Pettinelli la sfida e le consiglia l'uso dei autotune/ É polemica!

Lucia pare abbia lamentato in una confidenza a Martina Giovannini che Kumo non abbia preso minimamente in considerazione l’idea di schierare, per la squadra e alla sfida a tre squadre di ballo, con il rischio di una sfida a eliminazione, sia lei che Lucia Ferrari: “Sminuisce il lavoro che fanno gli altri, io potevo benissimo competere contro Dustin”.

Amici 23: Marisol Castellanos in crisi, perde la leadership?/ Alessandra Celentano la sfida sull'espressività

Kumo reagisce adirato una volta apprese le parole di Lucia Ferrari e al confronto tra le parti ad Amici 23, poi, la ballerina svela che l’acredine sia in primis da parte di Sofia Cagnetti. Kumo controreplica, zittendo la sospetta accusa delle ballerine sul nascere: “Non mi sento per niente arrogante, quindi…”.

Esplode la polemica web: c’entra il daytime di Amici 23

Al confronto del triangolo, Sofia attenziona che Kumo si sia mostrato sicuro di vincere prima della sfida a tre squadre, per poi arrendersi all’idea che non avrebbe battuto Dustin Taylor, una volta battuto dall’australiano, nei risultati della sfida. Quindi, Kumo si vede accusato di incoerenza oltre che di arroganza.

Amici 23, Giovanni Tesse: "Devo vincere il programma..."/ La reazione alla sfida infiamma la competizione!

Kumo ribatte, dunque, dichiarando che al momento della scelta per la squadra le ballerine avrebbero dovuto fare valere le loro posizioni, proponendo in modo più deciso la loro candidatura. Questo, mentre nello stesso daytime Dustin Taylor registra un particolare siparietto con la cantante Lil Jolie, in una lezione televisiva della storia e la cultura su Roma.

E tra gli utenti nel web, sui social intanto divampa la polemica che taccia il talent show di distrarre le masse dei fan con il nuovo content poco interessante nel daytime, tenendo così top secret i motivi legati all’uscita di Mew e Matthew. Poi, relativamente al circuito ballo, tra le contestazioni social si legge: “veramente Sofia e Lucia si sentono più brave di Dustin??? Ma in quale universo???? Calatevi un poco presuntuosette”.

I timori di Giovanni per la sfida, Marisol lavora sull'espressività con la maestra Celentano, un compito per Sarah, Kumo si confronta con Sofia e Lucia, vacanze romane per Dustin e Lil Jolie… Rivedi subito la puntata di oggi di #Amici23 https://t.co/9vOIYoIzSW — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) January 12, 2024













© RIPRODUZIONE RISERVATA