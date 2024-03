Amici 23: Holden e Petit diventano trend su YouTube/ Il nuovo traguardo, prima del serale

Amici 23 di Maria De Filippi, Petit e Holden rilasciano i nuovi singoli Tornerai e Solo stanotte

Petit e Holden conseguono un nuovo ed importante traguardo su YouTube Italia, nel mezzo della competizione di canto in corsa ad Amici 23. Mentre si fa sempre più vicino, ormai, il via al serale del talent show di Maria De Filippi, i due cantautori promossi al titolo di concorrenti ammessi alla fase da prima serata TV e streaming sulle reti Mediaset del celebre talent show, diventano tendenze per la musica, tra i video che registrano il maggior numero di visualizzazioni su YouTube Italia.

A prima firma Il sussidiario.net, coi dati alla mano raccolti in data odierna 11 marzo 2024, i rispettivi nuovi singoli Tornerai e Solo stanotte sono le sole prime due proposte musicali di Amici 23 -tra i nuovi singoli lanciati al talent show– a conseguire l’upgrade di tendenze per la musica su YouTube Italia. E in questi termini, con l’uscita dei brani, Petit e Holden si impongono come nuovi trend targati Amici 23 di Maria De Filippi, sulla nota piattaforma di plays, YouTube Italia.

Il team di Rudy Zerbi primeggia su YouTube!

In queste ore segnate dalla lettera di addio che in vista del serale la ormai ex compagna di squadra – Lil Jolie – destina all’ex mentore Rudy Zerbi per il passaggio al team di Anna Pettinelli, Petit sbaraglia la concorrenza della classe canto di Amici 23, entrando a fare parte della Top10 delle tendenze per la musica su YouTube Italia. Il cantautore ispirato al fenomeno pop della Bella Napoli, con il nuovo singolo romantico Tornerai, é classificato alla posizione #10 tra le tendenze per la musica. Alla #25, in Top30 tra i trend, invece, troviamo il First class per il volume di ascolti in streaming su Spotify Italia, Holden, con il nuovo singolo e preannunciata bop, Solo stanotte.

Almeno su YouTube, quindi, in vista della sfida a tre squadre del serale di Amici 23, sembra avere la meglio il team capeggiato da Rudy Zerbi, con i due allievi del mentore, Petit e Holden, che dettano tendenza per la musica.

