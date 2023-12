Amici 23, Holden e Sarah stanno insieme?/ Al web non sfugge un particolare, ecco cosa è successo

Nasce la ship tra Holden e Sarah sui social: ecco cosa è successo

Ogni anno i telespettatori di Amici seguono attentamente le dinamiche amorose che, nel corso delle puntate, si formano. In quest’ultima edizione sono già diverse le storie che stanno facendo sognare il pubblico da casa, che non vede l’ora di conoscere nuovi dettagli sui ragazzi del talent show.

Negli ultimi giorni, però, sul web sembra nata una nuova ship tra due alunni della scuola. Di chi si tratta? Proprio di Holden e Sarah. Gli utenti sui social hanno cominciato a pensare che tra i due fosse nato del tenero e che presto si possa consolidare la coppia. Ma per quale motivo è nata questa convinzione?

Amici 23, perchè il web è convinto della storia tra Holden e Sarah

Sono giorni che sul web si vocifera instancabilmente della relazione tra Holden e Sarah. Sono molti i telespettatori del talent show convinti che ci sia del tenero tra i due allievi, ma per quale motivo? Tutto è nato da una semplice esibizione della cantante.

Infatti, Sarah era intenta ad esibirsi e mentre era nel pieno della sua performance si è avvicinata al suo banco. Secondo alcuni, però, l’allieva di Amici si sarebbe avvicinata invece proprio a Holden che avrebbe sbarrato lo sguardo come fosse terrorizzato dalla situazione. Ovviamente, non ci sono prove ci sia una storia d’amore tra i due allievi si tratta solo delle ipotesi e convinzioni degli utenti sui social. C’è qualcosa di vero? Non rimane che attendere ulteriori sviluppi, al momento nessuna conferma.













