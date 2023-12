Amici 23, Holden fa coppia con Angelina Mango: esce il singolo “Nuvola”/ La verità sul duetto

Amici 23 di Maria De Filippi, Holden unisce le forze con Angelina Mango: fuori il nuovo singolo, “Nuvola”

Holden, tra i cantanti competitor ad Amici 23 di Maria De Filippi, rilascia “Nuvola” in una coppia inaspettata con l’ex Amici 22, Angelina Mango. Il nuovo singolo al rilascio presentato al talent show di Amici di Maria De Filippi, per Holden, é scritto a quattro mani con la seconda classificata cantautrice lucana alla finale di Amici 22, Angelina Mango. Comune denominatore tra i due co-autori del nuovo singolo é l’appartenenza alla categoria di “figli d’arte”. Holden, figlio d’arte del marito musicista Paolo Carta di Laura Pausini, presenta il nuovo singolo Nuvola scritto con la figlia di Laura Valente e il compianto Pino Mango, in un’intervista esclusiva concessa ai microfoni del portale web, Wittytv.

Il cantautore più discusso dell’edizione corrente del celebre talent show di casa Mediaset , Amici 23, quindi, incalzato sul rilascio tanto atteso, si dichiara fiero della collaborazione pop con Angelina Mango: “ciao, sono Holden e Nuvola é fuori ora…- fa sapere l’allievo di Rudy Zerbi-… inizia con un sospiro di sollievo e parla del momento in cui sono libero e si sente nella produzione, si incupisce… Poi.. é che questa libertà va e viene e con una persona, il legame in cui ho paura di condividere la mia libertà e il mio passato…”.

Le dichiarazioni rivelatrici del nuovo singolo, targato Amici 23

Tra le dichiarazioni intimiste e rivelatrici del nuovo singolo presentato ad Amici 23, poi, Holden aggiunge: “non mi sento di dedicarla a qualcuno, ma la condivido con tutti …mi apro e non mi apro e tanti potrebbero ritrovarsi…”.

La collaborazione tra il cantante in corsa ad Amici 23 e l’ex Amici 22, intanto, può dirsi una vera sorpresa per il joint-fandom attivo online sui social, dei due artisti, la cui popolarità giunge all’esordio TV al talent show di Maria De Filippi.

E, intanto, tra i nuovi rilasci anche Matthew e Ayle presentano ad Amici 23 di Maria De Filippi i rispettivi nuovi singoli…

