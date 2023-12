Amici 23, Holden infrange il regolamento/ Arriva il provvedimento disciplinare: le reazioni

Amici 23 di Maria De Filippi, Holden é a rischio eliminazione? Il sentiment

Holden rischia di rivelarsi tra i candidati all’eliminazione al talent show di Amici 23 di Maria De Filippi. O almeno questo é il sentiment predominante nel web, per l’occhio pubblico attivo via social, alla luce delle nuove dinamiche nel daytime del talent show prodotto e condotto da Maria De Filippi, con un provvedimento disciplinare per Holden, stabilito da parte di Rudy Zerbi di comune accordo con il resto della produzione di Amici 23. É quanto si rileva relativamente al contenuto nel daytime di Amici 23 di Maria De Filippi, datato 22 dicembre 2023 in onda in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity.

Stefano De Martino: "Amici? Ci sono arrivato grazie a mia madre..."/ La sorprendente rivelazione

Appuntamento in cui Rudy Zerbi convoca l’allievo cantautore Holden per attenzionargli la condotta cattiva che sembra assumere il giovane ad Amici 23. Come il compagno di studio e allievo di Anna Pettinelli, Ayle, il cantautore di Nuvola é tacciato di fare uso improprio dell’utilizzo dei dispositivi per la connessione ad Internet, per motivi non concenerneti la didattica delle discipline canto e ballo oggetto di studio al talent show. E pronta é la reaction di Holden, che tenta invano di discolparsi rispetto all’accusa, sostenendo di agire in buona fede anche nel caso dell’utilizzo di Internet inottemperante alle regole vigenti ad Amici 23.

Amici 23, é guerra nelle playlist: Holden é il "maestro", Mew l'outsider e.../ La sentenza delle radio

Le raection alla convocazione

La querelle relativa all’affaire Internet esplode per via della gara cover che vede Mew sbaragliare la concorrenza e per cui Holden dichiara di essersi servito dell’utilizzo improprio , seppur superando i limiti di accesso consentiti, in buona fede e ai fini della preparazione per la gara cover. Ma il tentativo di discolparsi per Holden si rivela essere vano.

“Io non ero arrivato al provvedimento -fa sapere a Holden, in seduta di convocazione , il maestro, ai danni dell’allievo, a cui poi Zerbi comunica il provvedimento disciplinare -… assisterai alle lezioni aggiuntive lezione di Mew e Petit”. Insomma, per il talentscout il figlio d’arte urge di un buon metodo di studio e dovrebbe ispirarsi all’esempio dei role model. Ossia il compagno di squadra Petit e la outsider di Amici 23, allieva di Lorella Cuccarini . “Io non ho detto che tu non lavori -prosegue Zerbi alla reaction contrariata di Holden-, ma devi avere un metodo di lavoro consono”.

Amici 23, Marisol Castellanos e Petit la nuova coppia?/ La confessione ad Alessandra Celentano

Questo, dopo che facendosi portavoce della produzione Rudy Zerbi chiarisce a Holden che ad Amici 23 in realtà non gli sarebbe stata la chance dell’uso di Spotify, estesa peraltro alla durata di una giornata intera per la preparazione delle cover. Un compito, il suo, che Holden non sarebbe riuscito a portare a termine in tempo utile, fino a rivelarsi reo del nuova caso di Amici, dove intanto Petit rischia grosso, per una sfida ad l’eliminazione…

Il prof Zerbi ha deciso di assegnare un provvedimento disciplinare a Holden per l'utilizzo di internet #Amici23 pic.twitter.com/a3cjzp4UC2 — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) December 22, 2023













© RIPRODUZIONE RISERVATA