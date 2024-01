Amici 23, Holden nei guai: Mida gli lancia un’accusa durissima/ Convocata la classe di allievi: il nuovo caso

Amici 23 di Maria De Filippi: Holden é al centro di un’accusa durissima

Esplode un nuovo caso mediatico tra i banchi nella scuola di Amici 23, con Holden protagonista in una convocazione della classe di allievi da parte di Rudy Zerbi.

Quest’ultimo, talent scout tra gli insegnanti di canto ad Amici 23, così come emerge nel rinnovato daytime settimanale del talent show in onda sulle reti Mediaset il 22 gennaio 2024, convoca gli allievi cantanti e ballerini, chiamandoli alla visione di un rvm dalle immagini choc. Esplode così il nuovo caso nella casetta dei talenti di Amici 23, con le immagini di una denuncia delle condizioni disagiate in cui versa la casetta dei talenti ballerini e cantanti promossi al talent show, ridotto in un pessimo stato di cattiva igiene e disordine generale.

Così nell’rvm choc Sofia Cagnetti propone un turno generale di pulizie ai compagni di studio, con Simone Galluzzo che si dichiara ormai saturo di una convivenza forzata in una casa ridotta in una “situazione di m*RDA”. Per Mida, peró, non sarebbe il caso di allarmarsi, dal momento che la produzione di Amici 23 non interverrebbe con ulteriori provvedimenti alla ennesima recidiva della questione igiene. E questo per un motivo ben preciso, che sarebbe l’intento -quello della produzione ipotizzato da Mida- di salvare Holden da ogni possibile situazione di rischio eliminazione, in quanto quest’ultimo é ormai risaputo essere additato come il principale responsabile del caso sudiciume ricorrente, da parte della classe.

L’accusa choc di Mida lanciata a Holden rende furioso Rudy Zerbi

Non troppo sibillinamente Mida taccia Amici 23 di favorire in un certo senso Holden, nell’accusa immortalata nel videofilmato del caso: “la questione pulizie non risuccede, sennò Rudy Zerbi deve fare un cu*o così a Holden… L’ultima volta il prof gli toglieva la maglia …“.

Un j’accuse che, alla convocazione della classe, vede Rudy Zerbi ribattere a Mida stizzito: “Mida vorrei sapere di cosa ritieni responsabile Holden, in sua presenza”. “Penso sia chiaro dal vido, che non pulisce”, replica quindi il diretto rivale di Holden. Dal suo canto, seppur non ritenendosi il solo responsabile del caso, Holden ammette “di non essere tra le persone più pulite”.

Ma perché mai Rudy Zerbi non dovrebbe intervenire per punire Holden? É la domanda che lo stesso Rudy formula a Mida, in replica all’accusa di favoritismi a beneficio del figlio d’arte del marito musicista Paolo Carta di Laura Pausini. “Perché Holden é forte e dopo la sospensione della maglia un nuovo provvedimento della produzione potrebbe essere l’uscita…”, fa sapere il diretto rivale di Holden, Mida. Un caso che divide i fan di Amici 23 in duo compagini tra loro contrapposte, sui social: da una parte c’é il fandom di Holden pronto a difendere il beniamino dall’accusa, dall’altra parte c’é la fanbase che supporta Mida.

Questo, mentre Holden raggiunge il primo disco d’oro…

