Amici 23: Holden si tira indietro, malumore tra Petit e Lil Jolie / Le reazioni al compito di Rudy Zerbi

Amici 23 di Maria De Filippi, Holden reagisce adirato al compito di Rudy Zerbi

L’equilibrio della squadra di canto capeggiata da Rudy Zerbi, formata da Holden, Petit e Lil Jolie, é a rischio ad Amici 23 di Maria De Filippi. É quanto si apprende tra le novità nel rinnovato daytime del talent show di Amici 23 di Maria De Filippi, datato 15 dicembre 2023. Occasione in cui Rudy Zerbi assegna agli allievi cantautori il compito della preparazione di una cover personalizzata. E per la squadra si pensa alle note di un pezzo classico del Natale, la hit Last Christmas, che può essere rivisitata secondo la visione artistica dei singoli allievi.

E se in un primo momento la reaction del gruppo é positiva, in seconda battuta Holden, Petit e Lil Jolie sembrano avere un ripensamento collettivo. In particolare nel momento in cui la produzione di Amici 23 fa sapere che, visto l’impegno profuso nella settimana di studi i cantanti allievi hanno la chance di poter pubblicare sulle piattaforme streaming e musicali la cover che spetta loro produrre come compito. Ma Holden ha una reazione avversa, tanto da assumere bruschi toni di polemica contro il talent show sentendosi obbligato a pubblicare un lavoro che lui direbbe “improvvisato”.

“Come squadra deve essere incredibile…qualcosa da inventarci dobbiamo trovare-esordisce entusiasta Holden in reaction al compito-,la tematica vincente può essere l’amore- e Lil Jolie pensa ad un’immagine-, pure le campanelle da sfruttare.- e Holden le fa eco, con Petit che annuisce-… Mi sa che scrivo pure io…

“. Ma qualcosa va per il verso sbagliato, quando i ragazzi apprendono che la cover può aggiungersi ai loro lavori pubblicati sulle piattaforme musicali, in particolare su Spotify Italia nello streaming. E visti il ritiro di Holden e i dubbi di Petit e Lil Jolie, Rudy Zerbi interviene in una convocazione con la squadra.

Si infiamma lo scontro

“Non sono il tipo da interrompere …-fa sapere un adirato, Holden, in una reazione avversa alla scelta della produzione -…quello che sta succedendo é assurdo… veniamo a sapere adesso che questo pezzo deve uscire … “. Rudy Zerbi invita alla calma, l’allievo: “Io posso chiederti di stare calmo”. Ma Holden sembra minacciare il ritiro dal talento show, dicendosi preoccupato per le sorti che lo attendono ad Amici 23: “mi sto sentendo male qua dentro. Cacciatemi, quello che sta accadendo qui é una follia”.

Holden ha qualcosa da dire al prof Zerbi #Amici23 pic.twitter.com/Eaqzejpa8a — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) December 15, 2023

Questo, mentre l’ex insegnante di canto ad Amici, Luca Jurman, avanza una dura polemica su Holden e non solo …











