Amici 23, Holy Francisco choc: “Mi girano i cogli*ni e me ne vado!”/ Ritiro annunciato?

Amici 23, Holy Francisco minaccia l’addio dopo l’ultimo posto in classifica

Holy Francisco é tra i preannunciati eliminati di Amici 23, o almeno questa é l’anticipazione dal momento che si profila con l’allievo di Anna Pettinelli che minaccia l’addio al talent show di Maria De Filippi. Nel daytime in onda sulle reti Mediaset il 17 ottobre 2023, in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity, l’allievo cantautore di Anna Pettinelli replica a distanza al veleno, al maestro avverso Rudy Zerbi. E il riferimento é anche alla bocciatura subita dal talentscout e maestro storico di LDA ad Amici 21 nel corso dell’ultima puntata domenicale di Amici 23: “Mi girano i coglioni e me ne vado”, minaccerebbe il ritiro dal talent show, Holy Francisco, in uno sfogo post-puntata in confidenza con i compagni di studio: “Avevo espresso la mia voglia di fare cover cdi canzoni che sentissi mie… non mi interessa l’ultimo posto… ma se devo sembrare quello che non sono no… Si é lamentato delle cover… non mi fai fare figura del coglione…”, é lo sfogo del cantautore dalla fulva chioma di Amici 23. Questo, a margine dell’ultimo posto nella discussa classifica della gara domenicale delle cover giudicata da Emma Marrone e la correlata accusa in puntata di Rudy Zerbi che lo taccia di non volersi mettere in discussione ad Amici 23, sottraendosi alle assegnazioni delle canzoni. Ma il pupillo di Anna Pettinelli rivendica l’impegno profuso al talent show, nello studio tra assegnazioni e lezioni.

Che Holy Francisco possa rivelarsi un ritiro annunciato, quindi, non si direbbe un’ipotesi azzardata su Amici 23. E il daytime di Amici 23 su Holy Francisco prosegue ancora. É il momento del confronto tra il cantautore, la mentore e il talentscout avverso. Rudy Zerbi chiarisce la sua posizione, ritenendo Holy Francisco non meritevole del banco, a fronte della performance domenicale, dove alla gara inediti il pupillo Holden ha sbaragliato la concorrenza: “Zef ha scelto di produrre una canzone di contenuto e sostanza”.

Per il talentscout, quindi, Holy Francisco sarebbe un’icona dal Mood perennemente goliardico e quindi non un vero talento nel cantautorato, che si cullerebbe dei cori in studio del nascente fandom della sua musica all’ascolto del primo inedito lanciato all’esordio TV ad Amici 23, Tananai. Quindi, Zerbi sfida Holy Francisco in un compito immediato, chiamando l’allievo di “Pettirosso” a misurarsi in una cover dei Green Day, sulle note di “Wake me up when September ends”. Il risultato? Il compito svolto é insufficiente per Zerbi, anche se sufficiente per Anna Pettinelli ma con riserva. Per la maestra di canto la riconferma della maglia vale solo se il cantautore pupillo sia davvero conscio di doversi mettere in discussione come talento nella musica senza contestare i compiti dei maestri ad Amici 23: “é l’ultima chance”.

Accade, mentre il popolo del web si divide fortemente sul conto dell’elemento tra gli allievi di canto più discusso ad Amici 23: da una parte c’é la compagine di utenti che supportano la cifra artistica dell’erede dell’ex Amici 22 Wax ad Amici 23 e dall’altra c’é chi invece proprio non ritiene Francesco meritevole del banco di studio di canto al talent show di Maria De Filippi.

Dopo aver ascoltato Holy Francisco nel compito immediato i prof Zerbi e Pettinelli vogliono essere chiari e diretti con lui #Amici23 pic.twitter.com/izL4ulPLBQ — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) October 17, 2023













