Amici 23: Holy Francisco é il nuovo eliminato?/ La previsione sulla scelta di Anna Pettinelli

Amici 23 di Maria De Filippi, Holy Francisco accende la lite con Mida

Si infiamma la competizione di Amici 23 di Maria De Filippi, con un’accesa lite che si registra tra Holy Francisco e Mida, con i due che prevedono una sfida per il primo.

“Mi sa che succede qualcosa… -dichiara Mida a margine della comunicazione ricevuta nel daytime di Amici datato 30 ottobre, quella della candidatura di un aspirante allievo, e Holy Francisco sembra non essere disposto a prestare ascolto alle previsioni altrui dopo che Anna Pettinelli gli ha comunicato della volontà di metterlo alla prova in una sfida -…mi gira il cazzo, non posso parlare…non siamo compatibili”.

Il sentiment web anticipa l’eliminazione di Holy Francisco ad Amici di Maria De Filippi

“Tu hai passato la sfida- aggiunge Holy e in contrapposizione Mida si chiede cosa abbia fatto o detto di male, tanto da fare indispettire il rivale ad Amici -… non mi fai parlare, stavo esprimendo un’opinione: o va via Ezio o fai tu la sfida”. Accade poco prima dell’eliminazione immediata di Ezio Liberatore, voluta improvvisamente dalla maestra di canto e ormai ex mentore, Anna Pettinelli.

In casetta Holy Francisco continua a confrontarsi con i compagni sul casting dell'aspirante allievo e… #Amici23 pic.twitter.com/kjypuif66S — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) October 30, 2023

Relativamente al candidato al titolo di allievo detentore di un banco ad Amici 23 di Maria De Filippi, Holy Francisco ammette di pensare che Anna Pettinelli abbia convenuto per lui una sfida a rischio eliminazione o una sostituzione immediata .

E in reazione alle immagini del daytime di Amici, non mancano poi le reaction degli spettatori nel web, il cui sentiment dominante si palesa certo che Holy Francisco sia destinato a rivelarsi tra i nuovi eliminati di Amici 23 di Maria De Filippi. Questo, anche perché l’allievo di Anna Pettinelli non sarebbe ritenuto meritevole del banco di studio di canto, tacciato sai detrattori non a caso di esibirsi sotto la saturazione ad effetti speciali della sua voce, come l’autotune.

