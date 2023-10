Amici 23, Holy Francisco flirta con Sarah Toscano: “Vuoi che ti baci?”/ Fan in visibilio!

Amici 23, al via la ship di Holy Francisco e Sarah Toscano

Holy Francisco e Sarah Toscano sono la seconda lovestory dopo Mew e Matthew, para-ufficiale, di Amici 23 di Maria De Filippi. O almeno di questo si dice certo il joint fandom dei due papabili cantautori in corsa nel circuito canto di Amici 23, la nuova edizione del talent show prodotto e condotto da Maria De Filippi. Questo, alla visione del daytime in onda in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity il 10 ottobre 2023, del talent show. Immagini dove il trapper Holy Francisco appare in dolce compagnia con la rivale complice nel canto, Sarah Toscano, e i due sono distesi sullo stesso letto, mentre si lasciano andare a quelle che i fan definiscono le prime effusioni amorose di una preannunciata coppia di fidanzati.

Amici 23, Matthew 'tradisce' Rudy Zerbi?/ Anna Pettinelli lo sfida su Bruno Mars e...

“Soffri il solletico? -incalza il cantautore trapper la compagna che quindi non disdegna le attenzioni del rivale ad Amici 23, con toni scherzosi- no, non serve… non soffro il solletico…”. Ma il trapper si fa romantico: “sento il tuo cuore…”.

Web in tilt per la “second lovestory”

La cantante sembra imbarazzarsi e che questo sia il chiaro segno di un interesse corrisposto da parte di lei al cantante di Amici 23, non si direbbe un’ipotesi azzardata, dopo la lovestory ormai avviata tra Mew e Mettere, competitor nel canto della scuola più spiata d’Italia. Holy Francisco quindi si dichiara a Sarah Toscano: “direi cosa vuoi che ti baci?”. Insomma, Holy Francisco non nasconderebbe di sentirsi attratto da Sarah Toscano e lei non rifiuta la vicinanza del compagno di studio. E il content virale nel web manda gli internauti in visibilio, in un tripudio di interazioni social, per cui il trapper sarebbe il più coinvolto nell’ottica di una presunta crush ad Amici 23. “No Holy avevi solo una missione: trovarti una ragazza”, “ma anche no”, “aiuto e chi se lo aspettava”, “amori bellissimi”, si legge tra i vari commenti a caldo dei telespettatori attivi sui profili social di Amici di Maria De Filippi. Insomma gli internauti si dividono sul conto della papabile second lovestory di Amici 23.

Amici 23, Mew crolla: "Sempre da sola..."/ Elisa la mette in difficoltà: la confessione choc

Sta nascendo un’altra amicizia speciale nella casetta di #Amici23 pic.twitter.com/HGBCTi87jh — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) October 11, 2023

LEGGI ANCHE:

Angelina Mango, Che t'o dico a fà é "record su Spotify" e Tiziano Ferro infiamma la polemica/ Web si divide!

© RIPRODUZIONE RISERVATA