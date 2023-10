Amici 23, Holy Francisco spiazza con “Gaia e Mirea”: “Non sono quello”/ Pettinelli commossa, Zerbi si ricrede

Holy Francisco stupisce ad Amici 23: il messaggio dell’inedito

Holy Francisco é l’elemento più discusso tra gli allievi in corsa ad Amici 23 e, ben al di là delle critiche, conquista Rudy Zerbi, Anna Pettinelli, quindi pubblico critica, con l’inedito Gaia e Mirea. La conquista della stima generale per l’allievo cantautore di Anna Pettinelli ad Amici 23 si registra nel daytime del talent show in onda sulle reti Mediaset il 17 ottobre. Quando, dopo la minaccia di un ritiro a fronte dell’ultimo posto nella classifica domenicale di canto e la bocciatura subita da Rudy Zerbi, Holy Francisco presenta l’inedito Gaia e Mirea al cospetto della mentore e il talentscout avverso, con l’intento di dimostrare un lato intimista e recondito di sé e del suo cantautorato, al di là delle sembianze di un estera scanzonata e goliardica icona fanciullina punk-pop.

“E non c’é neanche piú lacrima che valga… é rimasta sola su quella panca…”, canta tra i lyrics dell’inedito presentato ad Amici 23, Holy Francisco, riuscendo a conquistare o due insegnanti presenti alla sua convocazione.

Il messaggio di Holy Francisco riconquista Amici 23

“Molto diverso da quello che hai scritto fino ad adesso -é l’endorsement di una commossa Anna Pettinelli, che riconferma il banco di canto ad Amici 23 per il giovane -a me é piaciuto”. E a farle eco é, inaspettatamente, il talentscout e maestro storico di LDA ad Amici 21, Rudy Zerbi, che si ricrede su Holy Francisco: “un pezzo che fa la differenza… ti vedo con un occhio diverso …su un tema attuale scritto in modo emozionante e vero… da oggi in poi non sei solo quello del grasse risate, ma sei anche uno che pensa e scrive”.

Insomma, l'invito a guardare oltre le apparenze e a superare i pregiudizi di Holy Francisco ad Amici 23, si direbbe maturare dei frutti in positivo per l'allievo cantautore di Anna Pettinelli. Questo, anche se una compagine dell'occhio pubblico attivo nel web critica il giovane talento non ritenendolo meritevole del banco di studio del canto ad Amici 23.













