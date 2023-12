Amici 23, i ballerini collaborano con Fresh ‘N’ Clean/ Il traguardo, dopo il debutto a Tu si que vales

Amici 23 di Maria De Filippi: Fresh ‘N’ Clean avviano una masterclass di collaborazione con i ballerini in corsa al talent show

I ballerini in corsa ad Amici 23, tra i talenti competitor, ottengono la masterclass di una lezione di ballo con i Fresh ‘N Clean di Tu si que vales! Ebbene sì , tra le novità del talent show più virali del momento nel web, vi é di certo il frame video della collaborazione di Amici 23 con il sestetto di ballerini scoperti al programma di Tu si que vales. I sei ballerini che hanno stregato l’occhio pubblico di Tu si que vales approdano ad Amici 23, per impartire, in una masterclass a beneficio dei ballerini in corsa al talent show, una particolare coreografia nel proprio stile che tanto li contraddistingue nei generi di danza.

Il momento della collaborazione, che nel daytime di Amici 23 é datato in onda sulle reti TV e streaming Mediaset il 19 dicembre 2023, vede Fresh ‘N’ Clean e gli allievi al talent di Maria De Filippi palesarsi entusiasti per l’unione delle loro forze artistiche e al contempo il joint-fandom degli artisti finire in visibilio, tra le più disparate interazioni social di entusiasmo e consenso, a suon di like, commenti e condivisione in particolare pervenuti sul profilo Instagram Amici di Maria De Filippi.

Fresh ‘N’ clean e Amici 23 di Maria De Filippi uniscono le forze: la coreografia diventa virale

“Ci siamo divertiti -fa sapere il gruppo di Tu si que vales alla classe di ballo, al termine della esibizione della choreo assegnata agli Amici 23-…state vivendo un sogno e credeteci perché ce lo avete…”.

Il tutto accade mentre nel circuito canto, i cantautori Ayle, Holden e Mida rischiano l’eliminazione ad Amici 23, per l’occhio pubblico, a fronte del provvedimento disciplinare stabilito dalla produzione per loro, al talent show prodotto e condotto da Maria De Filippi.

Una comunicazione per i cantanti, un provvedimento disciplinare, il prof Zerbi incontra per la prima volta Malìa, la masterclass dei Fresh 'N' Clean con i ballerini e… Rivedi subito la puntata di oggi di #Amici23 https://t.co/Os6UdqnL5a — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) December 19, 2023













