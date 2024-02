Amici 23, Kia in crisi: “Mi faccio cag*re…”/ É prossima al ritiro?

Amici 23 di Maria De Filippi, Kia é a rischio per le insicurezze?

Kia é una papabile candidata all’eliminazione ad Amici 23 di Maria De Filippi, dal momento che lei stessa ammette di vivere una profonda crisi personale e artistica al talent show. Quando ormai manca sempre meno al via alla fase serale di Amici 23, la new entry nella scuola sentirebbe di non essere all’altezza del banco di studio del canto così come del posto di concorrente al talent show di Maria De Filippi.

É la stessa giovane a non piacersi abbastanza, con indosso le vesti di concorrente ad Amici, tanto da lasciarsi andare ad uno sfogo sulla mancanza di autostima che potrebbe preludere alla eliminazione o al ritiro della giovane finita in crisi.

“Qualsiasi cosa io faccia penso solo che non piaccia -ammette Kia in uno sfogo a voce alta registrato ad Amici 23 di Maria De Filippi, come mostra il daytime del format in onda il 20 febbraio 2024-.Il fatto é che non ci riesco a piacermi… mi faccio ca*are e mi dispiace per questa autostima… alle medie mi prendevano per il cu*o perché ero grossa e in carne …quindi devo piacere a tutti perché mi ricordo che non piacevo a nessuno”. Insomma il duro sfogo liberatorio di Kia sembra voler attenzionare una fase difficile per la stessa allieva protetta di Lorella Cuccarini, quando ormai manca sempre meno al via alla fase serale del talent show di Maria De Filippi.

Che Kia possa rivelarsi a rischio uscita di scena, vista la sua fase di profonda insicurezza del suo potenziale di icona e cantautrice in musica, non può quindi dirsi un’ipotesi azzardata. Anche perché lo stato umorale, che al momento si direbbe per lei in fase di down, può influire molto in negativo nella performance di studio del canto e in generale nella vita di Kia, fino a segnarne così l’uscita di scena dal talent show.

“Da qua in giù non mi piaccio”, si lascia poi andare alle insicurezze maturate sull’aspetto fisico l’aspirante cantante, poco prima di abbandonarsi al pianto in presenza dei compagni. Tra quest’ultimi, però, Sarah Toscano esorta la rivale in difficoltà a piacersi: “Devi prendere confidenza col tuo corpo”.

Kia si sfoga con i compagni in casetta e parla con loro della sua fragilità e insicurezza #Amici23 pic.twitter.com/zxbwkDq8bM — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) February 20, 2024













