Amici 23, Kumo é eliminato e non va al serale?/ Lo sfogo contro il maestro Emanuel Lo

Amici 23 di Maria De Filippi, Kumo é fuori dal serale del talent show?

É un Kumo particolarmente vulnerabile e amareggiato il protagonista di un duro sfogo contro Emanuel Lo, ad Amici 23 di Maria De Filippi. Nel rinnovato daytime di Amici 23, in onda sulle reti TV e streaming Mediaset il 7 marzo 2024, Kumo proprio non riesce a capacitarsi del fatto che Emanuel Lo conferisca a Nicholas Borgogni la maglia dorata, dopo solo una settimana di collaborazione. Dal momento che il maestro ha soffiato il neo allievo al collega Raimondo Todaro. La maglia é il conferimento della promozione per l’accesso alla fase serale di Amici 23 e, dopo cinque mesi di collaborazione con Lo, Kumo non é ancora confermato all’upgrade dell’accesso al serale dal mentore.

Da qui, quindi, nasce lo sconforto dell’allievo ballerino in uno sfogo condiviso con i compagni di studio ad Amici 23 di Maria De Filippi.

“We, stai forte! -dichiara Dustin Taylor al competitor e gli fanno eco poi gli altri compagni come Ayle e Lucia Ferrari- lo so cosa stai pensando, lo so, non ci devi pensare… pero ohy stai tranquillo, ora ci parlerai”. Con tutto il rispetto nei riguardi di Nicholas Borgogni, Kumo sentirebbe di meritare più del competitor la maglia per il serale. E non manca la reaction di conforto di Holden per Kumo: “alla prossima é la tua”. Il riferimento é alla maglia dorata.

La confessione dolorosa di Kumo

“Sono cinque mesi… con tutto il rispetto per Nick, ma da una settimana sola lui lavora con Emanuel…dichiara amareggiato Kumo, sibillinamente deluso dal maestro che a questo punto non lo promuoverebbe al serale di Amici 23, secondo il pensiero del ballerino.

Nel frattempo, intanto, in vista del serale di Amici 23, anche Ayle e Nahaze si direbbero in crisi e a rischio eliminazione dal talent show di Maria De Filippi…













