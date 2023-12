Amici 23: la messa in onda slitta nel 2024/ Lo spoiler sulla programmazione tv

Amici 23 di Maria De Filippi torna nel nuovo anno 2024: lo spoiler della programmazione TV e streaming

La sospensione della messa in onda di Amici 23 di Maria De Filippi, dalla programmazione prevista sulle reti TV e streaming Mediaset, é destinata a durare ancora. O almeno questo é stando a quanto a prima firma Il sussidiario.net é possibile confermare, relativamente alla programmazione nei palinsesti TV e streaming Mediaset, prevista in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity, stabilitasi per l’inizio del nuovo anno 2024 in arrivo.

LDA: esce Last Christmas freestyle / L'ex Amici riscrive la hit di Wham! Le reazioni

Quella del daytime pomeridiano di venerdì 22 dicembre è stata l’ultima sessione di messa in onda di Amici in questo anno ormai giunto agli sgoccioli, 2023. Come Uomini e Donne, anche la trasmissione sorella di Maria De Filippi é protagonista di una pausa dalle reti TV e streaming di casa Mediaset in occasione delle festività natalizie. Eccezionalmente, proprio nell’Avvento per le festività natalizie, in data domenica 24 dicembre 2023 Amici 23 di Maria De Filippi non va in onda, ma la pausa della trasmissione a grande richiesta dell’occhio pubblico non é destinata a durare ancora per molto.

Sangiovanni, silenzio rotto sulla storia finita con Giulia Stabile/ "Modo giusto per parlarne è una canzone"

Amici 23 ricomincia dalla puntata domenicale e il daytime, nel 2024…

Dopo la puntata domenicale di fine anno 2023 del 17 dicembre 2023, il talent show più amato in Italia ha registrato l’ultimo appuntamento pomeridiano nel quotidiano di Amici 23 il 22 dicembre. Ma la regolare programmazione TV e streaming nei palinsesti Mediaset, per il format, é destinata a riprendersi alle 16:10 con il rinnovato pomeridiano nel daytime dal lunedì al venerdì, a partire dall’8 gennaio 2024.

Per quanto concerne, invece, lo slot pomeridiano in onda la domenica – salvo cambiamenti repentini last minute – Amici 23 riaprirebbe la sfida tra i talenti ballerini e cantanti a partire dalle ore 14:00, il 7 gennaio 2024. Chiaramente, quindi, bisognerà attendere fino all’indomani della ricorrenza festiva dell’Epifania, per tornare ad assistere alle dinamiche nella competizione accesa tra i cantanti e ballerini, mentre cresce la preoccupazione dell’occhio pubblico per una possibile uscita di scena dal talent show del cantautore Holden…

LDA, "Last Christmas freestyle" é il nuovo singolo di Natale/ Web in tilt per lo spoiler!

© RIPRODUZIONE RISERVATA