Amici 23: la produzione supporta Mew, dopo il ritiro choc/ Il gesto d’aiuto

Amici 23 di Maria De Filippi, Mew svela la verità dietro il ritiro choc

Mew insieme a Matthew sono la coppia giunta al ritiro choc dalla competizione di canto corrente ad Amici 23 di Maria De Filippi. La cantante, riattivatasi via social dopo l’addio al talent show dedicato alle arti canto e ballo, rompe ora il silenzio social rispetto alla sua lontananza da Amici 23.

Nell’intervento, quindi, l’artista bionda spiega di soffrire di una malattia da tempo, la depressione, e di aver sofferto i sintomi della patologia psicofisica tra le mura della casetta che accoglie i talenti ballerini e cantanti in corsa ad Amici 23. Come ad esempio l’inappetenza e il rifiuto al cibo. Da qui, quindi, ne consegue la scelta dell’addio alla competizione canora di Amici 23, intrapresa dalla cantautrice ormai uscente che al talent show ha riscoperto l’amore nella conoscenza intima avviata con Matthew.

E in tripudio di interazioni social di supporto giunte online dagli internauti attivi nel web, sotto il nuovo post pubblico su Instagram di Mew, si rileva il pronto conforto destinato alla cantante da parte della produzione di Amici di Maria De Filippi. Come nel caso di Matthew, cantante di Amici 23, Cricca e Ramon Agnelli concorrenti di Amici 22, Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli.

Le reaction della produzione di Amici 23, alla verità legata al ritiro di Mew

”Abbi cura di te”, é il messaggio pubblico di Lorella Cuccarini, ormai ex maestra di canto di Mew, ad Amici.

E anche l’altra maestra di canto in corsa ad Amici, Anna Pettinelli, non lesina un messaggio destinato a Mew: ”Un solo augurio: che la musica e almeno un piccolo sorriso ti accompagnino sempre. Go Vale!”.

Nel corso della competizione di canto intrapresa ad Amici 23 Mew non ha mai nascosto di aver vissuto in passato un periodo turbolento nella vita quotidiana, lontana dai riflettori. Fatta perlopiù di una guerra agli attacchi di panico.











