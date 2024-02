Amici 23: la selezione degli allievi ammessi al serale semina il panico/ Lil Jolie é eliminata?

Amici 23 di Maria De Filippi, Kia e Lil Jolie reagiscono con preoccupazione all’interrogazione in vista del serale

Le convocazioni nello studio di Amici 23, di valutazione per la selezione dei concorrenti da ammettere al serale del talent show, desta preoccupazione generale, come nel caso di Kia e Lil Jolie. Le due cantautrici possono dirsi tra gli allievi competitor principali candidati al rischio eliminazione, in vista del via alla fase serale a numero limitato di seralisti. Così come si evince dal daytime di Amici 23, in onda sulle reti TV e Mediaset il 21 febbraio 2024.

Kia e Lil Jolie si direbbero piuttosto turbate all’idea di dover lasciare il talent prodotto e condotto dalla vedova di Maurizio Costanzo, Maria De Filippi.

Nelle ore successive alla convocazione in studio, rivelatasi per entrambe una sessione di interrogazione nel canto da parte degli insegnanti Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi, in vista del via al serale di Amici 23, Kia e Lil Jolie si palesano infatti piuttosto preoccupate. “Se mi riprendessi adesso ho paura che sia tardi… forse non entro”, attenziona Kia, non proprio sicura di poter scommettere sulla sua promozione alla fase serale di Amici 23.

E anche per Lil Jolie la promozione al serale non si direbbe, al momento, assicurata: “queste puntate bisogna fare uno switch tutti …sono le puntate definitive “, attenziona la cantautrice allieva di Rudy Zerbi, in una confidenza condivisa con i compagni di studio al talent show di Maria De Filippi.

Nel frattempo, intanto, Marisol Castellanos esplode in lacrime dopo l’annuncio della sua ammissione al serale di Amici, giunto nella puntata domenicale per mezzo della volontà della maestra di ballo Alessandra Celentano. La nipote del Molleggiato, Adriano Celentano, ha deciso di promuovere la pupilla, dopo aver beneficiato dello stesso traguardo l’allievo Dustin Taylor.

Sarah e Kia incontrano la prof Lorella Cuccarini, le emozioni di Marisol al telefono con la famiglia, Martina e la sorpresa in casetta! Rivedi subito insieme a noi la puntata di oggi di #Amici23 https://t.co/lW4maDOngz — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) February 21, 2024













