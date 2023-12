Amici 23, Lil Jolie crolla in lacrime/ Rudy Zerbi la mette in sfida: eliminata?

Amici 23 di Maria De Filippi: Lil Jolie é a rischio, nominata in sfida dal mentore

Lil Jolie é protagonista di un momento di sconforto tra le dinamiche di Amici 23, in quanto elemento a rischio eliminazione al talent show. Il maestro di canto Rudy Zerbi, come emerge dal daytime di Amici 23 in onda in chiaro tv e streaming online sulle reti Mediaset, ha scelto di mettere in discussione il talento di Lil Jolie, schierandola alla sfida di canto contro una proposta sfidante esterna. Una scelta che Lil Jolie vive come un dramma, al pensiero di rischiare che il banco di studio del canto possa passare alla proposta sfidante. Non a caso , al rinnovato daytime e in confidenza con il resto della classe di allievi, Lil Jolie registra un momento di sconforto durissimo, tra le lacrime e in preda al panico. Questo, ancor prima di essere convocata dal maestro Zerbi, che gli conferma la scelta della sfida di rischio eliminazione.

“Io voglio vedere come ti approcci a questa sfida e questa sfida sono sicuro che mi darà delle risposte- fa sapere Rudy Zerbi alla allieva Lil Jolie, giunta ultima classificata nella classifica della gara canto cover domenicale -…se tu molli non va bene… é chiaro cosa mi aspetto da te…non é solo vincere la sfida… se esci da qua perdi un’opportunità forse”. “Ho trovato il mio posto nel mondo, te lo voglio dimostrare”, replica una agguerrita Lil Jolie.

Lil Jolie intende combattere per la riconquista del banco, ma prima della convocazione finisce in preda alle lacrime. “Respira un attimo -le suggerisce la compagna di studio, a cui nello sfogo la cantante replica visibilmente provata-, veramente ventitré anni…venire qua significava qualcosa di molto importante…una opportunità nella mia vita io voglio fare musica per tutto il resto della mia vita… la delusione é forte lo so …”. La voce amica consorte la cantante a rischio: “mi fai ridere perché sei proprio emotiva… respira… mi stai a fa’ sudare”.

