Amici 23, Lil Jolie fuori per violazione del regolamento?/ La verità di Zef é inaspettata: c’entra “Follia”

Amici 23 di Maria De Filippi, Lil Jolie é penalizzata nel canto?

Lil Jolie é visibilmente provata alla presa comunicazione della grave violazione del regolamento di Amici 23, un momento che coinvolge Zef e non solo, preludendo ad una verità del tutto inaspettata. La cantautrice, tacciata dai più tra i telespettatori di Amici 23 di “plagio” in fatto di look e stile musicale a Madame , é ora la destinataria di un videomessaggio che le viene presentato ad Amici 23 come la comunicazione di una nota disciplinare, tra le mura della scuola più amata dagli italiani.

“Veramente, ma che ho fatto? -si sfoga palesandosi provata Lil Jolie, al pensiero di rischiare l’uscita di scena per una infrazione grave – anticipatale dalla produzione nel daytime di Amici 23 in onda sulle reti Mediaset l’11 ottobre 2023-.Io non ricordo di aver fatto niente…”. E nel videomessaggio , invece, compare Zef, producer musicale che vanta certificazioni di vendite FIMI Multiplatino. Questo, perché Amici 23 dona alla allieva cantautrice la proposta di una produzione dell’inedito Follia all’upgrade di singolo. “Mi hanno presa in giro- esclama spiazzata Lil Jolie -… Mi hanno fatto cagare sotto, mi hanno detto che avevo fatto una cosa brutta”. Ad Amici 22 arriva, infatti, inaspettata la proposta di produzione di Zef in collaborazione con un altro rinomato producer che tra gli altri artisti ha prodotto l’ex Amici, LDA (che vola a New York Canta): “ho iniziato a lavorare su Follia, con Starchild per la stesura della produzione… volevamo farla sentire e poi la finalizziamo”.

Le reazioni alla proposta di produzione di Zef, ad Amici 23

La reaction?

L’occhio pubblico attivo nel web é un tripudio di interazioni social di consensi e ammirazione per il traguardo di Lil Jolie, su cui Zef intende investire l’orecchio musicale. Non mancano poi i detrattori di chi sostiene che la cantautrice non meriti la chance offertale ad Amici 23, perché l’inedito non si direbbe all’altezza di una produzione di livello firmata dal binomio Zef e Starchild. Ma, intanto, Lil Jolie si direbbe voler accettare l’upgrade propostole ad Amici 23, per il rilascio del primo singolo al debutto televisivo in musica, che abbia il titolo del suo inedito “Follia”.

Lil Jolie è convinta di essere stata convocata per una grave violazione del regolamento e… #Amici23 pic.twitter.com/wsonTM9gYV — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) October 11, 2023













