Amici 23: Lil Jolie tradisce Rudy Zerbi e fa squadra con Anna Pettinelli?/ “Hai la caz*imma che mi piace”

Amici 23 di Maria De Filippi, Lil Jolie é in attesa della promozione al serale: tenta il “tradimento” ai danni del maestro?

Lil Jolie potrebbe subire la tentazione di Anna Pettinelli, la maestra di canto che intende soffiarla al rivale storico Rudy Zerbi e ingaggiarla nella sua squadra, in vista del via al serale di Amici 23.

Amici 23: Giovanni Tesse sogna la maglia per il serale/ "Devo farcela"

“Allora hai cantato bene …oggi ci avevi proprio voglia – elogia la possibile pupilla su cui ha messo gli occhi Anna Pettinelli, per poi vedersi prontamente replicare da Lil Jolie, che potrebbe accettare la maglia di accesso al serale dalla candidata neo mentore-, ho fatto uscire la cazzimma “. E Anna Pettinelli ammicca ancora alla corteggiata cadetta, “quella che hai e che mi piace”.

Amici 23: Kumo é tra gli eliminati, prima del serale?/ Il messaggio di auguri sorprende!

Lil Jolie starebbe seriamente valutando l’offerta della voce speaker on air su RDS e, al rinnovato daytime di Amici 23 in onda sulle reti TV e streaming l’8 marzo 2024, non a caso Anna Pettinelli tiene a precisare alla competitor che “per la maglia, dopo quello che ci siamo detti, l’offerta resta sempre valida… io di te so pochissimo e in vista del serale volevo capire quale strada fosse più giusta da percorrere e cosa vorresti cantare, i tuoi gusti”.

Amici 23, Lil Jolie diventa una pupilla di Anna Pettinelli?

Quindi, si apre una nuova sessione di lezioni per la presa confidenza con il suo vocal tract, in sala studio, per Lil Jolie. É il momento intimista di una performance improvvisata sulle note di una canzone oggetto degli studi affrontati ad Amici 23. Si tratta della traccia registrata da Lady Gaga, tra le ballad nel firmamento del pop di risonanza global più apprezzate dai fruitori di musica, quale é Always Remember Us This Way di Lady Gaga.

Amici 23, Sarah Toscano é eliminata e non va al serale?/ "Penso di meritare la maglia"

Ma quale destino riserverà a Lil Jolie l’ultima puntata domenicale di Amici 23, in vista del via al serale del talent show? Nel frattempo, intanto, Holden primeggia nel circuito canto...

Dopo la puntata di domenica Lil Jolie viene convocata nuovamente dalla prof Anna Pettinelli #Amici23 pic.twitter.com/osV7xD2yRo — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) March 8, 2024













© RIPRODUZIONE RISERVATA