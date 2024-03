Amici 23: Lil Jolie vola al serale dopo l’addio a Rudy Zerbi/ La mamma finisce in lacrime!

Particolarmente travolgente può dirsi l’ammissione al serale di Amici 23, per Lil Jolie, che- dopo l’addio al mentore Rudy Zerbi – commuove e si commuove per il traguardo raggiunto al talent show di Maria De Filippi.

Nel rinnovato daytime di Amici 23, datato 14 febbraio 2024 sulle reti TV e streaming Mediaset, Angela in arte Lil Jolie indossa con fierezza la maglia dorata del meritato accesso al serale. Una chance che lei non si sarebbe mai aspettata di ricevere in proposta da Anna Pettinelli, ancor prima che a proporgliela si dicesse disposto l’insegnante che la ammetteva nella scuola dei talenti in origine, Rudy Zerbi. La scelta di accettare la proposta Pettinelli in una clamorosa soffiata dell’allieva ai danni di Zerbi divide l’occhio pubblico sui profili social di Amici, dove oltre i consensi vi sono non a caso le critiche a margine della stessa svolta choc.

Gli haters, in particolare, tacciano Lil Jolie di aver tradito Rudy Zerbi, che quasi sicuramente, anche se in seconda battuta dopo aver conferito la maglia a Holden e Petit, si sarebbe palesato intento a promuovere la cantautrice di Attimo alla fase serale del talent di Maria De Filippi.

Tuttavia, intanto, Lil Jolie commuove fan e non con le immagini in daytime che la vedono alle prese di un primo contatto telefonico con la famiglia, in vista del debutto al serale: ” Pronto mamma,mi senti sto al serale – esclama la cantautrice, che quindi riceve i complimenti della madre-, amore ma non non piangere, sono troppo commossa- e le lacrime di mamma e figlia sono palpabili-… mi fai emozionare – ammette la donna a cui fa eco la commozione di Lil dal neapolitan accent-…pure a me”. Mamma Jolie non si sarebbe aspettata l’upgrade per la debuttante cantautrice napoletana ad Amici 23, probabilmente: “te la sei meritata e sudata la maglia e devi credere nei sogni… hai visto che si avverano?”.

Le immagini del dialogo familiare sono particolarmente commoventi , con Lil Jolie che si dichiara pronta a non deludere la nuova mentore al grido del girl Power: “ora sono pronta a dare il massimo”.

Nel frattempo , intanto, proprio la Pettinelli in coppia con il collega talentscout Raimondo Todaro formano la terza squadra tra i tre team competitor al serale di Amici 23.

Ci sono emozioni fortissime che non si vede l'ora di condividere con chi si ama 😍 #Amici23













