Amici 23, l’intera classe é a rischio? / Spunta un filmato choc e scatta il provvedimento

La classe di Amici 23 é a rischio: scatta il provvedimento

L’intera classe di concorrenti ballerini e cantanti di Amici 23 rischia di rivelarsi tra gli eliminati dal talent show e il motivo é presto detto. Ancora una volta, al centro del caso mediatico della casa più amata dagli italiani, vi é una questione di mancato decoro e inottemperanza dei concorrenti rispetto al regolamento vigente nella scuola made in Italy, nella fattispecie in questione relativamente alla trasmissione dei talenti prodotta e condotta da Maria De Filippi, di Amici 23.

Angelina Mango: il debutto di Voglia di vivere tour é sold-out/ "Sei una cosa grande, Napoli!"

“Fermiamo il video -dichiara perentoria un’addetta alla Redazione di Amici 23, nella convocazione choc che -nel daytime pomeridiano in onda sulle reti Mediaset di Amici 23- anticipa dei provvedimenti disciplinari per i concorrenti in corsa al talent show -non credo ci sia proprio nulla da ridere “. É un frame della convocazione della classe di cantanti e ballerini in corsa ad Amici 23 indetta dalla produzione del talent show, che vede a rischio uscita di scena l’intera classe dei concorrenti di Amici, con in palio il montepremi finale e riconoscimenti alla carriera artistica avviata in TV.

Amici 2023: provvedimento disciplinare per Ezio/ Il cantante punito da tutti, insegnanti e allievi

Parte la caccia al colpevole

“Io non cucinerò mai più… -emerge tra le pronte reaction a fronte del comunicato che anticipa dei provvedimenti ad Amici 23 per chi abbia violato le regole di ordine e igiene puntualità alle lezioni nella scuola delle arti ballo e canto-… a volte scambiate farsi i ca**i propri con il non pulire(…)Se tutti faceste le vostre cose non ci sarebbero piatti da pulire in piú”. E poi ancora, “nessuno st*onzo si é alzato a dire ‘non faccio proprio niente'”, tra le altre reaction a caldo della classe. Ed é un tutto contro tutti ad Amici 23, tra cantanti e ballerini concorrenti. Insomma la classe appare dividersi quando é chiamata a nominare i 3 talenti colpevoli, rei di aver commesso il caos ad Amici 23. Il che scatena un tripudio di interazioni social che vede il fandom di Amici 23 a sua volta dividersi in una guerra tra fandom nel web.

Amici 23: Holy Francisco tradisce la fidanzata nip con Sarah Toscano, in TV?/ Spunta la verità

Tutti gli allievi hanno fatto i nomi dei tre compagni che si impegnano di meno nelle pulizie e subito dopo… #Amici23 pic.twitter.com/NJYucNT5Fy — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) October 13, 2023



Da una parte, tra gli internauti telespettatori attivi nel web, c’é chi appoggia la scelta di un provvedimento disciplinare voluta dalla produzione del talent per i tre nominati della classe, che siano ritenuti i principali indiziati dello scempio di Amici 23. E dall’altra c’é chi invece estenderebbe la responsabilità all’intera classe di allievi, mettendola per intero in discussione e a rischio e eliminazione. Intanto, delle anticipazioni TV della quarta puntata domenicale di Amici 23 il cantautore Ezio Liberatore si preannuncia indicato come principale responsabile del caso di inadempimento del regolamento di Amici.

Questo, mentre l’ex Amici 22 Angelina Mango segna il sold-out di Voglia di vivere tour…













© RIPRODUZIONE RISERVATA