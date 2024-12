Anna Pettinelli, nuovo compito per Luk3 ad Amici 2024: la scelta del brano scatena Lorella Cuccarini

Anna Pettinelli ha deciso di non mettere in sfida Luk3 alla fine dell’ultima puntata domenicale di Amici 2024, tuttavia ha pensato per lui un nuovo compito. Ha chiamato l’allievo e la sua coach Lorella Cuccarini in studio dopo la puntata per annunciare ad entrambi la sua decisione: con tanto di busta blu a seguito, Pettinelli ha spiegato che Luk3 potrà evitare una nuova sfida solo se canterà una canzone scelta da lei, prendendo almeno un 5 come voto.

Amici 2024, Rudy Zerby gela il pubblico dopo il gesto a Ilan Muccino/ "Spogliati nudo così e…"

La canzone in questione è Bohemian Rhapsody, brano sicuramente proibitivo per tantissimi. Una scelta, quella di Anna Pettinelli, che ha stupito sia Luk3 che Lorella Cuccarini, che ha quindi discusso animatamente con la collega. Per la showgirl, non solo quella dei Queen è una canzone che non andrebbe assegnata a dei ragazzi così giovani, ma è volutamente una scelta per mettere in difficoltà il suo allievo.

Diego Lazzari eliminato da Amici 24 rompe il silenzio: lancia una frecciata?/ "L'occhio umano non dispone.."

Lite tra Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini

“Adesso basta Anna, vivi e lascia vivere!”, ha tuonato Lorella Cuccarini in studio ad Amici 2024. “La tua con Luk3 è diventata un’ossessione, e ti ricordo che l’ossessione che avevi lo scorso anno sta a Sanremo quest’anno!” Il riferimento di Lorella è a Sarah Toscano, sua allieva lo scorso anno che ha vinto amici 2023 ed è anche tra i Big di Sanremo 2025. Pettinelli ha però motivato questa sua decisione, dichiarando: “Io sono contro le ingiustizie, e per me lo sono queste. Io sono per il talento. Fuori ci sono dei ragazzi con un talento così che meritano di entrare nella scuola!”